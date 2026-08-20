Serge Gnabry viveu um verão especial em 2025: primeiro, comemorou seu 30º aniversário em 14 de julho; depois, ganhou uma vaga de titular no Bayern de Munique. Foi uma reviravolta considerável, já que Gnabry havia sido mais visto nos anos anteriores como candidato à venda do que como titular incontestável. De repente, porém, ele se tornou indispensável, algo que se deveu menos à sua preparação, sem dúvida boa, do que à falta de concorrência naquele momento.

Os três superastros incontestáveis Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz tinham seus lugares garantidos no time principal de Munique. Para a posição de meia no sistema 4-2-3-1 de Vincent Kompany, havia apenas um candidato sério: justamente Gnabry. Jamal Musiala ainda ficaria fora por meses após sua fratura da fíbula. Lennart Karl era, sim, um talento extremamente promissor, mas sua evolução acelerada naquela forma ainda não era nada previsível. Nicolas Jackson só chegou no Deadline Day, no início de setembro, e precisou de um bom tempo de adaptação.

No fim das contas, era isso: Gnabry ou nada. Na grande maioria dos jogos grandes, ele foi a primeira escolha de Kompany, ainda que Karl tenha se desenvolvido de forma surpreendentemente rápida em uma alternativa séria, Jackson logo tenha recebido chances (pouco aproveitadas) e Musiala finalmente tenha retornado em janeiro.

Bayern de Munique: qual é a capacidade de suportar carga de Jamal Musiala?

Um ano depois, a situação é outra. O quarto posto no ataque do time de Munique, ao lado de Kane, Olise e Diaz, promete uma disputa acirrada. Com Musiala, Gnabry, Karl e o reforço Ismael Saibari, contratado por 50 milhões de euros, nada menos do que quatro jogadores podem calcular chances realistas de entrar em campo. Por causa do calendário apertado, Kompany vai rodar bastante o time. Quem começa nos jogos grandes, no momento, é totalmente incerto.

Musiala era considerado, na verdade, o favorito para a posição. Ele usa a camisa 10, é o jogador com maior salário, deveria ser o rosto do Bayern de Munique e um protagonista absoluto em rendimento, mas atualmente está longe disso. Desde seu retorno, em janeiro, Musiala não voltou a atingir seu antigo nível de atuação. Depois da decepcionante Copa do Mundo, ele retirou uma placa de metal do pé.

Seus colapsos nos amistosos contra o RB Leipzig e o 1. FC Heidenheim geraram grande preocupação sobre a capacidade de suportar carga do jogador de 23 anos no mais alto nível. Em princípio, porém, o futebol profissional é perfeitamente possível com a epilepsia de ausência diagnosticada nele, como a neurologista Dra. Regina Becker confirmou em entrevista à SPOX.

O próprio Musiala aparentemente não planeja nenhuma pausa. Em sua declaração no Instagram, muito repercutida, ele escreveu: "Em estreita coordenação e em troca regular com os especialistas, foi meu desejo pessoal encarar esse desafio e, com a liberação dos neurologistas especializados, continuar me dedicando àquilo que mais me ajuda na recuperação: simplesmente viver meu dia a dia e continuar seguindo minha paixão, que é jogar futebol."

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Ismael Saibari começa a disputa com vantagem

Gnabry (31) e Karl (18) perderam a Copa do Mundo por lesões musculares. Durante boa parte da pré-temporada, trabalharam individualmente em seus retornos e, atualmente, estão sendo reintegrados aos treinos com o grupo. Possivelmente já na Supercopa contra o Borussia Dortmund, no sábado, mas no mais tardar na estreia da Bundesliga contra o VfB Stuttgart, na sexta-feira seguinte, eles devem voltar a ser opções.

Quem tem as melhores perspectivas de começar entre os titulares nos primeiros jogos da temporada é Saibari. Depois de sua forte Copa do Mundo com Marrocos, o jogador de 25 anos também teve de parar inicialmente por causa de uma ruptura de fibra muscular. Agora, porém, ele está novamente em plena forma, deixou boa impressão em suas duas primeiras participações em amistosos e, na vitória por 3 a 1 sobre o Leipzig, inclusive deu uma assistência. Em comparação com seus três rivais, Saibari é o mais em forma e, por isso, larga com vantagem na empolgante disputa pela vaga em aberto no ataque do time de Munique.

Na ausência do quarteto, ao longo da pré-temporada, o retornado de empréstimo Arijon Ibrahimovic (20), assim como os jogadores das categorias de base Tim Binder (19) e Maycon Cardozo (17), também deixaram sinais positivos. Talvez um deles tenha uma evolução semelhante à de Karl. Independentemente de suas qualidades, isso parece bem menos provável nesta temporada, por causa da maior oferta de jogadores já estabelecidos, do que foi no caso da ascensão de Karl há um ano.