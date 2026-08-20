Serge Gnabry viveu um verão especial em 2025: primeiro, comemorou seu 30º aniversário em 14 de julho; depois, ganhou uma vaga de titular no Bayern de Munique. Foi uma reviravolta considerável, já que, nos anos anteriores, Gnabry havia sido visto mais como candidato à venda do que como titular incontestável. De repente, não havia como deixá-lo de fora, o que se devia menos à sua preparação, sem dúvida boa, e mais à falta de concorrência naquele momento.

Os três superastros incontestáveis Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz tinham seus lugares garantidos no time ideal do clube de Munique. Para a posição de camisa 10 no sistema 4-2-3-1 de Vincent Kompany, havia apenas um candidato sério — e esse era justamente Gnabry. Jamal Musiala ficaria fora por mais alguns meses após sua fratura da fíbula. Lennart Karl era, de fato, um talento extremamente promissor, mas sua evolução acelerada naquela forma ainda não era previsível. Nicolas Jackson só chegou no Deadline Day, no início de setembro, e precisava de um bom tempo de adaptação.

No fim das contas, portanto, era Gnabry ou nada. Na grande maioria dos jogos grandes, ele foi a primeira escolha de Kompany, ainda que Karl tenha se desenvolvido de forma surpreendentemente rápida como uma alternativa séria, Jackson logo tenha recebido chances (mais para não aproveitadas) e Musiala tenha retornado em janeiro.

Bayern de Munique: qual é a capacidade de carga de Jamal Musiala?

Um ano depois, a situação é outra. A disputa pelo quarto posto no ataque do clube de Munique, ao lado de Kane, Olise e Diaz, promete ser acirrada. Com Musiala, Gnabry, Karl e o reforço Ismael Saibari, que custou 50 milhões de euros, nada menos que quatro jogadores podem calcular chances realistas de atuar. Por causa do calendário apertado, Kompany vai rodar bastante o time. Mas, neste momento, é totalmente incerto quem começará os jogos grandes.

Musiala era considerado, na verdade, o favorito para a posição. Ele veste a camisa 10, é um dos maiores salários do elenco, deveria ser o rosto do Bayern de Munique e um jogador absolutamente decisivo, mas atualmente está longe disso. Desde seu retorno, em janeiro, Musiala não voltou a atingir seu antigo nível de desempenho. Depois da decepcionante Copa do Mundo, ele retirou uma placa de metal do pé.

Seus colapsos nos amistosos contra RB Leipzig e o 1. FC Heidenheim geraram grande preocupação sobre a capacidade física do jogador de 23 anos no mais alto nível. De modo geral, porém, o futebol profissional é perfeitamente possível com a epilepsia de ausência diagnosticada nele, como a neurologista Dra. Regina Becker confirmou em entrevista à SPOX.

O próprio Musiala aparentemente não planeja nenhuma pausa. Em seu muito comentado comunicado no Instagram, ele escreveu: "Em estreita coordenação e em troca regular com os especialistas, foi meu desejo pessoal encarar esse desafio e, com a liberação dos neurologistas especializados, continuar me dedicando àquilo que mais me ajuda na recuperação: simplesmente viver meu cotidiano e seguir minha paixão de jogar futebol."

IMAGO

Ismael Saibari começa a disputa por posição com vantagem

Gnabry (31) e Karl (18) perderam a Copa do Mundo por causa de lesões musculares. Durante boa parte da preparação, trabalharam individualmente em seus retornos, e atualmente estão sendo reintegrados aos treinamentos com o grupo. Possivelmente já na Supercopa contra o Borussia Dortmund, no sábado, mas, no mais tardar, na estreia da Bundesliga contra o VfB Stuttgart, na sexta-feira seguinte, eles devem voltar a ser opções.

Quem tem as melhores perspectivas de ser titular nos primeiros jogos da temporada é Saibari. Depois de sua forte Copa do Mundo com Marrocos, o jogador de 25 anos também precisou parar inicialmente por causa de uma ruptura de fibra muscular. Agora, porém, ele voltou a estar em plenas condições, causou boa impressão em suas duas primeiras participações em amistosos e, na vitória por 3 a 1 sobre o Leipzig, inclusive deu uma assistência. Em comparação com seus três rivais, Saibari é o mais em forma e, por isso, larga com vantagem na empolgante disputa pela vaga em aberto no ataque do clube de Munique.

Na ausência do quarteto, porém, ao longo da preparação, o retornado de empréstimo Arijon Ibrahimovic (20), assim como os jogadores das categorias de base Tim Binder (19) e Maycon Cardozo (17), também deixaram impressões positivas. Talvez um deles tenha uma evolução semelhante à de Karl. Independentemente de suas qualidades, isso, porém, parece bem menos provável nesta temporada, por causa da maior oferta de jogadores já estabelecidos, do que no caso da ascensão de Karl há um ano.