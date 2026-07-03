Apesar de a bola ter ricocheteado no zagueiro... Por que o árbitro anulou o gol da Croácia contra a Portugal?

O confronto entre Portugal e a Croácia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi palco de uma das decisões arbitrais mais polêmicas, depois que o árbitro anulou um gol marcado pelo zagueiro Josko Gvardiol nos acréscimos, após a intervenção do VAR, que utilizou a tecnologia de “bola em movimento” para confirmar a existência de um impedimento.

O incidente ocorreu nos acréscimos do segundo tempo da partida disputada na madrugada desta sexta-feira, quando a Portugal vencia por 2 a 1. Gvardiol conseguiu balançar as redes, mas o árbitro de vídeo interveio para revisar a jogada.

A revisão mostrou que o atacante croata Igor Matanović tocou a bola de forma muito leve antes que ela chegasse a Mario Pašalić, o que colocou este último em posição de impedimento.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou um comunicado oficial, no qual confirmou a validade da decisão de impedimento, pois “as tecnologias de jogo em tempo real confirmaram que Igor Matanović, jogador da Croácia, tocou na bola antes que ela chegasse a Gvardiol”.

Embora a bola tenha batido logo em seguida na cabeça do zagueiro português Renato Vega, o árbitro de vídeo considerou que esse toque não foi intencional e, portanto, não anulou a situação de impedimento, levando à anulação oficial do gol.

O ex-árbitro inglês Andy Davies afirmou, à rede americana ESPN: “A revisão em si foi simples, pois o gráfico divulgado pela tecnologia de linha de bola mostrou um aumento claro que confirma que Matanović tocou na bola, algo que também já havia ocorrido durante a partida entre Suécia e Tunísia na atual Copa do Mundo”.

Davies esclareceu um aspecto diferente da jogada, que causou polêmica entre vários espectadores, depois que a bola ricocheteou no zagueiro português.

Sobre isso, o especialista inglês disse: “Normalmente, quando a bola toca em um jogador da equipe defensora, como aconteceu com Vega, a situação de impedimento é recalculada, o que teria validado o gol de Gvardiol”.

Em seguida, ele acrescentou “Mas, de acordo com o artigo 11 das Regras do Futebol, relativo ao impedimento, a jogada só é reiniciada se o zagueiro tocar na bola intencionalmente. Como a bola ricocheteou na cabeça de Vega de forma não intencional, isso não é considerado uma ação intencional; portanto, a situação de impedimento se manteve, e a decisão de anular o gol foi correta.”