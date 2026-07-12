Apesar das tentativas da Arábia Saudita... o craque do Barcelona mantém vivo o sonho europeu

Reportagens da imprensa revelaram que o jovem meio-campista do Barcelona, Marc Casado, recebeu várias propostas nas últimas semanas, mas continua decidido a permanecer na Europa, apesar do interesse da Liga Saudita.

De acordo com o jornal catalão “Sport”, as propostas que chegaram ao Barcelona não ultrapassaram os 12 milhões de euros e incluíram algumas sugestões de compra de apenas uma parte dos direitos do jogador, o que ainda não convenceu o clube catalão.

O jornal indicou que o Borussia Dortmund, da Alemanha, demonstrou interesse em contratar Casado, e chegou a ser cogitada a inclusão dele na negociação envolvendo Karim Ademi, mas essa opção acabou não sendo viável.

Ao mesmo tempo, o agente do jogador, Jorge Mendes, está explorando outras opções na Premier League, além de acompanhar as propostas que chegam da Liga Saudita.

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O Sport confirmou que a prioridade de Casado não é o aspecto financeiro, mas sim a transferência para um clube que confie em suas habilidades e lhe dê uma oportunidade real de ser titular e desempenhar um papel importante no projeto esportivo da equipe.

E acrescentou que o jogador considera que esta fase de sua carreira exige que ele tenha minutos de jogo regulares que o ajudem a evoluir, o que o leva a preferir esgotar todas as opções europeias antes de pensar em qualquer outro destino.

O jornal revelou que há duas propostas em aberto de clubes sauditas para contratar o jogador, mas Casado ainda não deu seu consentimento, aguardando o desfecho das negociações europeias nos próximos dias.

Apesar da incerteza em torno de seu futuro, o jogador pode viajar com o Barcelona para a pré-temporada do time na Inglaterra, mesmo que seu destino final não esteja definido antes do início da pré-temporada.