Apesar das tentações financeiras: Haitham Hassan recusa proposta saudita

Reportagens espanholas afirmaram que o egípcio Hisham Hassan, ponta do Real Oviedo, ainda está indeciso quanto à transferência para o Campeonato Saudita de futebol profissional durante a atual janela de transferências de verão, apesar de ter recebido uma proposta financeira gigantesca.

Segundo o jornal "La Nueva España", a proposta saudita é a mais séria até o momento e atende também às expectativas financeiras da diretoria do Real Oviedo. No entanto, o jogador ainda prefere seguir sua carreira na Europa e aguarda a chegada de ofertas de ligas mais competitivas antes de tomar sua decisão final.

O jornal explicou que Hassan voltou aos treinos do Real Oviedo após o término de sua participação na Copa do Mundo de 2026, e manteve sua posição de recusa à transferência para a Arábia Saudita no momento atual, apesar de a proposta incluir um contrato de longa duração e um salário muito superior ao que ele poderia receber dentro da Espanha.

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Afirmou ainda que a venda do jogador representa uma grande prioridade para a diretoria do Oviedo, já que o retorno financeiro da negociação permitirá ao clube aumentar o teto salarial estabelecido pela liga espanhola e, assim, fechar novas contratações antes do início da temporada.

O jornal acrescentou que o Oviedo planeja aproveitar o valor da venda de Hassan para financiar a contratação do zagueiro argentino Kevin Lomónaco, que é um dos principais alvos do clube neste verão, mas a conclusão do negócio permanece condicionada à definição do futuro do ponta francês.

O jornal concluiu apontando que a boa atuação de Hassan na Copa do Mundo, especialmente diante da seleção da Argentina, elevou consideravelmente seu valor de mercado, mas o clube não espera obter o valor da cláusula de rescisão, de 12 milhões de euros, enquanto as negociações continuam e se aguarda a posição final do jogador quanto à proposta saudita.