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Apesar das ofertas de Inglaterra e Alemanha, jogador do Barcelona escolhe destino surpreendente para deixar o clube

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Itália

Algo estranho

O Barcelona ficou perto de resolver um de seus casos de saída nos últimos dias da janela de transferências, depois que o revelado por sua academia Toni Fernández optou por se transferir para o Venezia, recém-promovido ao Campeonato Italiano, em um movimento que abre caminho para a saída do jogador do clube catalão após receber diversas propostas de clubes europeus.

De acordo com o que foi noticiado pelos jornais espanhóis "Sport" e "Mundo Deportivo", restam apenas alguns detalhes finais para concretizar a transferência de Toni ao Venezia, depois que o jogador recebeu propostas de clubes da Premier League e do Campeonato Alemão, antes de finalmente optar por viver sua nova experiência na Itália.

Toni, cujo contrato com o Barcelona termina no próximo verão, havia passado a última temporada entre os principais nomes do Barcelona Atlètic, antes de participar do período de preparação com a equipe principal, mas não conseguiu garantir um lugar nos planos de Hansi Flick, passando a estudar durante o verão as propostas apresentadas a ele em busca de um projeto que lhe desse a oportunidade de jogar em um nível mais alto.

O desejo do jogador de se transferir para um ambiente ao qual seja mais fácil se adaptar teve papel importante em sua escolha pelo Venezia, depois de encontrar o projeto italiano mais atraente do que as propostas vindas da Inglaterra e da Alemanha, ao mesmo tempo em que o Aston Villa e o Leeds estavam entre os clubes interessados em contar com seus serviços.

Esta não foi a primeira vez que Toni despertou o interesse de grandes clubes, já que a Juventus tentou em ocasiões anteriores convencê-lo com um projeto de longo prazo, além de que o projeto de Sergio Ramos para assumir o Sevilla incluiu seu nome na lista de jogadores com potencial de subida à equipe principal, mas o jogador optou naquela ocasião por continuar no Barcelona.

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Gil diante de uma encruzilhada

Ao mesmo tempo, Gil enfrenta uma situação semelhante dentro do Barcelona, depois que o Barcelona Atlètic passou a ficar abaixo de suas ambições, diante da dificuldade de chegar à equipe principal por causa da abundância de opções disponíveis para Flick no meio-campo.

O Barcelona havia chegado a um acordo verbal com o jogador a respeito da renovação de seu contrato, mas as negociações emperraram antes da conclusão do acordo, deixando o futuro de Gil aberto a várias possibilidades, em meio ao interesse de clubes locais e outros fora da Espanha.

O jogador e seu empresário ainda não tomaram sua decisão final, enquanto o valor da cláusula de rescisão em seu contrato é de 20 milhões de euros, embora o Barcelona saiba que o montante que pode efetivamente obter será menor, especialmente com a aproximação do fim do contrato do jogador em 2027.

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