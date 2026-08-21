Apesar das notícias sobre Imam Ashour, o Al-Ittihad dá os retoques finais na contratação de Kessié

Relatos da imprensa detonaram uma surpresa de peso pesado sobre a proximidade do Al-Ittihad em fechar a contratação do marfinense Franck Kessié, ex-meio-campista do Al-Ahli, em um dos movimentos mais marcantes que podem incendiar o mercado de transferências do Campeonato Saudita, especialmente porque o jogador se prepara para se transferir para o rival direto de seu antigo clube.

O jornalista Mohammed Al-Bukairy revelou que a diretoria interina do Al-Ittihad já concluiu os procedimentos de contratação de Kessié, em uma transferência livre, com o jogador vestindo a camisa do "Al-Ameed" por uma temporada, com prioridade para renovação por mais uma temporada.

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Al-Bukairy esclareceu que o valor da negociação chegará a 10 milhões de euros, deixando Kessié muito próximo de retornar à Roshn League pela porta do Al-Ittihad, depois de ter deixado o Al-Ahli ao fim de seu contrato durante a atual janela de transferências, sem dar continuidade à sua trajetória com o "Al-Raqi".

A negociação esperada vem apesar das notícias que ligaram o Al-Ahli, no período recente, à contratação do egípcio Imam Ashour, meio-campista do Al-Ahly egípcio, no âmbito da busca do "Al-Raqi" por compensar a saída de Kessié e reorganizar suas opções no meio-campo.

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Kessié possui grande experiência na Roshn League, depois de ter sido um dos principais pilares do Al-Ahli ao longo dos últimos anos, e deixou uma marca clara com o time antes de sua saída, além de ter contribuído para a conquista de vários títulos, o que torna sua transferência para o Al-Ittihad um reforço forte para o meio-campo do "Al-Ameed" caso seja anunciada oficialmente.

Caso a negociação se concretize e seja anunciada, a transferência de Kessié para o Al-Ittihad será um dos movimentos mais empolgantes do mercado, especialmente porque o jogador conhece bem o ambiente do Campeonato Saudita, enquanto se verá diante de um novo desafio com a camisa de um dos principais rivais de seu antigo clube, à espera do anúncio oficial da negociação nas próximas horas.