O marroquino Youssef En-Nesyri, avançado do Al-Ittihad saudita, deu início à era do treinador alemão Jens Wissing à frente do comando técnico da equipa.

O Al-Ittihad defronta o Orlando Pirates sul-africano, esta terça-feira, no seu primeiro jogo de preparação sob o comando do seu novo treinador alemão Jens Wissing, no estágio realizado na cidade espanhola de Marbella.

Wissing anunciou o seu primeiro onze com o Al-Ittihad, no qual figurou Youssef En-Nesyri no centro do ataque, ao lado do extremo francês Moussa Diaby e do extremo saudita Abdulrahman Al-Aboud.

Isto acontece apesar de alguns relatos da imprensa que garantiram que o avançado marroquino está perto de deixar as fileiras da equipa na próxima época, mais precisamente rumo ao clube Maghreb de Fez.

O Maghreb de Fez procura um novo avançado, para compensar a saída da sua estrela Sofiane Bengueddida, que se juntou ao Al-Ahly egípcio durante o atual período de transferências de verão.

En-Nesyri juntou-se às fileiras do Al-Ittihad durante o passado período de transferências de inverno, proveniente do Fenerbahçe, mas apenas marcou 8 golos em 18 jogos, enquanto assinou uma única assistência.