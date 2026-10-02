Está confirmada a ausência de Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, na partida amistosa do Egito contra a África do Sul, marcada para depois de amanhã, domingo, apesar das declarações do técnico Hossam Hassan sobre o seu retorno ao estágio.

A crise começou depois que Hassan decidiu substituir Salah aos 60 minutos da partida contra Angola, disputada no Estádio do Cairo pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

No dia seguinte, Salah decidiu deixar o estágio, em meio a notícias sobre a sua irritação com a substituição, assim como a tensão existente no estágio após as declarações de Hossam Hassan contra o goleiro lesionado Mohamed El Shenawy.

Mas a Federação Egípcia de Futebol anunciou que a ausência de Salah na partida contra o Sudão do Sul, na segunda rodada das Eliminatórias, se deu em comum acordo com a comissão técnica da equipe, por conta de ele não querer jogar em piso de "grama sintética".

Hassan afirmou, na coletiva de imprensa que antecedeu a partida contra o Sudão do Sul, que Salah voltaria às fileiras da seleção para disputar a partida contra a África do Sul.

Mas, segundo destacou o site 61 Saat, especializado em notícias do Trabzonspor, Salah deixou a Inglaterra, onde esteve com a sua família para passar uma breve folga, e retornou à Turquia para se integrar ao estágio da sua equipe, o que significa a sua ausência no amistoso da seleção contra a África do Sul.

O site apontou que Salah entrou em acordo com a comissão técnica sobre a ausência na partida, a fim de evitar o seu desgaste antes da retomada das partidas do Campeonato Turco, quando o Trabzonspor enfrenta o Samsunspor no próximo dia 10 de outubro.

E talvez tenham contribuído as declarações de Hossam Hassan após a partida contra o Sudão do Sul para o não retorno de Salah, uma vez que o técnico insinuou a sua irritação com a atitude do jogador.