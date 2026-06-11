O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, viveu uma temporada de altos e baixos, entre elogios e críticas, depois de se tornar alvo das críticas da torcida e da mídia após a equipe ter perdido vários campeonatos nos quais era favorita.

O Al-Hilal limitou-se, na última temporada, a conquistar o título da Copa do Guardião das Duas Mesquitas, enquanto não conseguiu manter o título da Liga Profissional Roshen e também não conseguiu conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia, o que provocou uma onda de indignação entre a torcida azul.

Bono foi um dos nomes que sofreu críticas repetidas ao longo da temporada, devido a alguns erros individuais que custaram gols decisivos ao time em várias partidas; no entanto, muitos consideraram que atribuir toda a responsabilidade ao goleiro não reflete a realidade do que aconteceu dentro de campo.

O Al-Hilal sofreu durante toda a temporada com problemas defensivos evidentes, que se refletiram na instabilidade da zaga, colocando Bono em situações difíceis em muitos confrontos, apesar dos excelentes desempenhos que apresentou em outras ocasiões.

Apesar da controvérsia em torno de seu desempenho, os números revelaram um lado diferente do goleiro marroquino, que conseguiu levar o Al-Hilal a alcançar o melhor saldo de jogos sem sofrer gols da história do clube na era da Liga Profissional Roshen.

Leia também... Bono entra para a história de Marrocos antes da Copa do Mundo... e um recorde se aproxima

De acordo com as estatísticas da Liga Roshen, o Al-Hilal conseguiu manter o gol invicto em 16 partidas na última temporada, das quais 14 foram defendidas pelo goleiro marroquino Yassine Bono, superando assim seu recorde anterior de 15 partidas, alcançado na temporada 2023-2024.

Esse número reflete a grande influência que Bono exerce no Al-Hilal, especialmente porque manter o gol invicto não depende apenas do goleiro, mas também reflete a capacidade do jogador de liderar a defesa e lidar com momentos decisivos durante as partidas.

Entre as críticas que o perseguiram e os números que o justificaram, Bono prova mais uma vez que continua sendo um dos elementos mais importantes do Al-Hilal, e que sua temporada não foi negativa como alguns tentaram retratá-la, mas sim testemunhou uma nova conquista numérica que se soma à sua trajetória com o “Al-Hilal”.