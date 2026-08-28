A transferência do francês Moussa Diaby do Al-Ittihad para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, sofreu um revés surpreendente, depois que o negócio emperrou nas últimas horas por causa de uma divergência relacionada aos valores financeiros devidos ao jogador, apesar de Diaby já ter se movimentado para concretizar seu retorno ao Campeonato Alemão.

Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiyah", Diaby ainda não chegou a um acordo definitivo com o Al-Ittihad em relação aos seus valores financeiros, o que causou a paralisação da conclusão dos trâmites de sua transferência ao Leverkusen, deixando o futuro do negócio em suspenso até que a divergência entre o jogador e seu clube atual seja resolvida.

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Diaby já havia entrado no clima da transferência para a Alemanha, diante do avanço das negociações entre o Al-Ittihad e o Leverkusen, mas a falta de acordo sobre os aspectos financeiros pendentes fez o assunto voltar ao ponto de negociação e impôs mais espera antes do fechamento oficial do negócio.

O jornal esclareceu que as próximas horas serão decisivas para definir o destino do negócio, já que o Al-Ittihad e o jogador buscam chegar a uma fórmula definitiva sobre os valores devidos, de modo a permitir a conclusão da transferência do ponta francês para o Bayer Leverkusen.

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A importância dessa divergência não diz respeito apenas ao futuro de Diaby, mas se estende às movimentações do Al-Ittihad no mercado de transferências, especialmente porque o clube saudita aguarda o fechamento do processo de saída do jogador para concluir a contratação do japonês Ritsu Doan, que, por sua vez, está perto de se juntar ao "Al-Ameed".

Assim, o negócio envolvendo Diaby tornou-se o último elo antes de o Al-Ittihad se movimentar para concretizar a contratação de Doan, já que o clube precisa primeiro finalizar os detalhes pendentes com o ponta francês e, em seguida, concluir os trâmites relativos ao jogador japonês.

A situação de Diaby permanece em aberto até a resolução da divergência financeira, num momento em que o Al-Ittihad espera encerrar o processo rapidamente para que seu plano de reforço da equipe não seja prejudicado, enquanto o Leverkusen, por sua vez, aguarda o sinal verde para reaver oficialmente seu ex-jogador.