As pessoas próximas ao jovem talento J.J. Gabriel acreditam que tomaram a decisão correta ao buscar sua saída do Manchester United, depois que os vazamentos vindos de dentro de Old Trafford sobre o jogador reforçaram a convicção de que seu futuro deve ser construído longe do clube inglês.

Nesse sentido, a rede inglesa "TEAMtalk" informou que Gabriel, o jovem atacante que é muito valorizado, pediu para deixar o Manchester United no fim do último verão, pouco antes de completar 16 anos, mas o clube recusou.

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A diretoria do United manteve as conversas na tentativa de segurar um dos jovens talentos mais procurados da Europa, mas o entorno de Gabriel continuou firme na intenção de explorar as oportunidades disponíveis fora de Manchester.

A "TEAMtalk" já havia revelado que Ali Barat, um dos agentes mais destacados do futebol mundial, passou a representar Gabriel depois que ele completou 16 anos, no início deste mês.

Barat não perdeu tempo: começou a se movimentar rapidamente e entrou em conversas nas últimas semanas, enquanto o adolescente avalia seu próximo passo.

A rede também revelou, no verão passado, que o Chelsea liderava a corrida dos clubes ingleses por Gabriel, mas recebeu indicações de que o jogador caminhava para viver sua próxima experiência fora da Inglaterra.

Tanto o Real Madrid quanto o Barcelona mantiveram conversas sobre a possibilidade de contratar o jovem atacante, mas a proposta apresentada pelo clube merengue tem atratividade especial para o entorno do jogador.

O Bayern de Munique também entrou em discussões sobre Gabriel, mas fontes indicaram que o clube alemão não estava disposto a igualar o pacote financeiro oferecido na Espanha. Segundo o relatório, considerações semelhantes influenciaram o interesse do Paris Saint-Germain no negócio.

Negociações seguem

Os representantes de Gabriel, liderados por Ali Barat, seguem suas conversas com Real Madrid e Barcelona, enquanto avaliam o passo mais adequado para o desenvolvimento do jogador.

Em contrapartida, fontes próximas a Gabriel responderam às alegações que circulam dentro do Manchester United sobre suas exigências durante o período em que ele estudava a possibilidade de permanecer no clube.

As pessoas próximas a Gabriel consideram que as reportagens que trataram de suas exigências foram decepcionantes e que elas apenas reforçaram a convicção de que buscar uma nova oportunidade longe de Old Trafford "foi a decisão correta".







