A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que seu astro Cristiano Ronaldo retornará à seleção principal durante a próxima data Fifa, no mês de novembro.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol havia anunciado, neste sábado, a abertura de um processo disciplinar contra Cristiano Ronaldo em razão de sua saída da concentração durante a última data Fifa, 24 horas antes da partida contra a Dinamarca.

O conselho também revelou que foi tomada a decisão de suspender provisoriamente, de forma não automática, o capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, classificando o caso como "urgente", sendo esta a primeira punição oficial até a conclusão da investigação e o anúncio da punição definitiva.

Poucas horas após essa decisão, Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, confirmou seu desejo de ver Ronaldo de volta à seleção principal durante a próxima data Fifa.

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Proença afirmou, em declarações divulgadas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano: "A federação, o treinador e todos os companheiros de Ronaldo estão unidos como um só homem, nós queremos o retorno de Ronaldo".

E acrescentou: "Espero que Ronaldo volte durante a data Fifa do próximo mês de novembro, e ele também está animado para voltar, ele é o melhor jogador de todos os tempos".

As declarações do presidente da Federação Portuguesa de Futebol vêm apesar de alguns relatos que falaram sobre a possibilidade de suspensão do "foguete da Madeira" por um período que varia de um mês a seis meses.

A seleção de Portugal encerra, no próximo mês, a fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, recebendo a Dinamarca no dia 14, três dias antes de visitar o País de Gales na última rodada.

Vale lembrar que a seleção de Portugal já se classificou às quartas de final da Liga das Nações da Uefa, após conseguir vencer suas quatro primeiras partidas e liderar seu grupo com 12 pontos.