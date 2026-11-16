Apesar da recusa de Mourinho, nova arma reforça o Milan na difícil missão de contratar Endrick

De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", José Mourinho está determinado a manter Endrick no Real Madrid após janeiro, apesar do forte interesse do Milan.
O treinador português considera o jogador brasileiro de 19 anos uma peça importante em seus planos de longo prazo.
Por sua vez, o Milan insiste em concretizar a negociação e está disposto a oferecer 60 milhões de euros, mais 10 milhões de euros adicionais em bonificações potenciais, além de uma cláusula de recompra no valor de 80 milhões de euros para o Real Madrid.
Ainda assim, Mourinho acredita que Endrick merece mais oportunidades e não vê a sua pouca participação como motivo suficiente para a sua saída.
O Milan também pode recorrer ao seu novo presidente-executivo, Brett Yormark, para reforçar suas investidas. Seu irmão gêmeo, Michael, ocupa um cargo executivo de alto nível na Roc Nation Sports International, agência que representa Endrick.
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O jornal Corriere dello Sport informou que esse contato pode ajudar a facilitar as negociações tanto com o próprio jogador quanto com o Real Madrid.
Ainda assim, a posição de Mourinho continua a representar um obstáculo principal aos planos do Milan de contratar Endrick em janeiro.
Postura firme de Mourinho
José Mourinho não parece disposto a fazer mudanças no elenco do Real Madrid durante o mercado de transferências de inverno, apesar da presença de dois jogadores que não entram em seus planos desde o início da temporada, num momento em que alguns assuntos continuam em aberto, com destaque para o futuro de Endrick, que não teve oportunidades suficientes para jogar.
A equipe merengue se prepara para retomar sua trajetória após a segunda data Fifa, já que enfrenta o Celta de Vigo no dia 21 de novembro, devendo disputar outras oito partidas antes das festas de Natal. E pouco depois, abre-se a janela de transferências de inverno em janeiro, um período em que o Real Madrid normalmente não costuma se movimentar.
Mas Iván Martín, jornalista do jornal "OK Diario", revelou duas possíveis exceções, explicando que o clube e Mourinho não querem mudar a formação da equipe durante a temporada, com exceção da possibilidade de permitir as saídas de Raúl Asencio e Ferland Mendy, que não disputaram nenhuma partida nesta temporada.
Martín afirmou, durante sua participação no canal de Iñaki Angulo no YouTube: "Mourinho não vai permitir que Endrick saia, não vai deixá-lo ir embora. Os dois únicos jogadores que ele pode permitir que saiam no mercado de transferências de inverno são Mendy e Raúl Asencio".
Sua fala veio no contexto da discussão sobre a situação de Endrick, que disputou apenas 141 minutos nesta temporada. Segundo o que o site Defensa Central noticiou citando o jornalista espanhol, Asencio e Mendy não entram nos planos do treinador português no momento.
O lateral francês havia ficado de fora da lista do Real Madrid para a Liga dos Campeões da Europa, e Sergio Martínez, jovem talento que o clube contratou vindo do Racing Santander no fim de agosto, entrou em seu lugar, apesar de o meio-campista ainda não ter aparecido com o time principal.