Apesar da recuperação... O craque do Al-Hilal fica de fora dos planos de Inzaghi para a campanha asiática

Numa fase delicada da temporada, e antes do esperado confronto contra o Al-Khulud pela Liga Roshen da Arábia Saudita, o Al-Hilal recebeu um impulso moral com a recuperação de um de seus jogadores importantes, enquanto a equipe busca recuperar sua plena forma antes dos próximos compromissos nacionais e continentais.

Nasser Al-Dossari, meio-campista do Al-Hilal, se recuperou da lesão no dedo do pé que o afastou dos gramados nos últimos tempos, mas sua preparação técnica ainda não está completa o suficiente para permitir sua participação na partida contra o Al-Khulud, válida pela 29ª rodada, que será disputada esta noite no estádio “Al-Mamlakah Arena”, em Riad.

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De acordo com o jornal Al-Riyadh, as chances de Al-Dosari participar do confronto contra o Al-Sadd do Catar, na próxima segunda-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, também parecem fracas, devido à necessidade de recuperar sua forma física após mais de um mês afastado dos treinos.

Por outro lado, o Al-Hilal recuperou os serviços de seu capitão, Salem Al-Dosari, além do ponta Sultan Mandash, após a recuperação dos dois de lesões, enquanto se espera que a comissão técnica, liderada pelo italiano Simone Inzaghi, defina suas escolhas finais para a escalação durante a reunião técnica antes do confronto.

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O Al-Hilal ocupa a segunda posição na tabela do Campeonato Saudita Roshen, com 65 pontos, cinco pontos atrás do líder Al-Nassr, o que coloca a equipe sob pressão para continuar vencendo nas próximas rodadas.