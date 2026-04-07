O camaronês Bryan Mbuemo e o marfinense Amad Diallo, dupla do Manchester United, criticaram a decisão de retirar do Senegal o título da Copa Africana das Nações de 2025 e concedê-lo ao Marrocos.

O futebol africano vive uma crise sem precedentes, depois que a Comissão de Disciplina da Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu conceder o título africano ao Marrocos no mês passado, apesar da vitória do Senegal (1 a 0) na final que se estendeu por duas prorrogações.

Essa decisão foi motivada pela retirada dos jogadores da Senegal por alguns minutos, após a marcação de um pênalti a favor do Marrocos poucos minutos antes do fim do tempo regulamentar, antes que os Leões da Teranga voltassem para concluir a partida.

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Ibrahim Diaz, estrela do Marrocos e do Real Madrid, perdeu o pênalti, e o Senegal marcou o gol da vitória na prorrogação, conquistando a taça em solo marroquino.

No entanto, dois meses após a final, a Confederação Africana de Futebol (CAF) retirou o título do Senegal e declarou o Marrocos vencedor (3 a 0), alegando a desistência dos jogadores dos Leões da Teranga.

Por outro lado, essa decisão provocou a ira da Federação Senegalesa, que decidiu recorrer a instâncias superiores para manter o título africano.

Nesse sentido, a dupla Mbuemo e Diallo apareceu em uma coletiva de imprensa, durante a estadia do Manchester United em um campo de treinamento na República da Irlanda, em preparação para a retomada dos jogos da Premier League após o fim da pausa internacional.

Quando questionados sobre a polêmica em torno do título da Copa Africana das Nações, os dois astros do Manchester United deram risada, e Diallo respondeu: “Sem comentários”.

Essa ironia surge apesar da presença do marroquino Nasser Mazraoui no elenco do Manchester United, que integrou a seleção dos Leões do Atlas na Copa Africana de Nações de 2025.