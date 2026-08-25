Como Sky Sports e a Gazzetta dello Sportinformam em uníssono, surgiu uma nova opção interessante para Leao no Aston Villa. Apesar dos 12 milhões de euros líquidos por ano que, ao que tudo indica, lhe acenariam no Galatasaray, o português estaria muito aberto a uma transferência para Birmingham.

No Villa, Leao não apenas também disputaria a Champions League, como ainda estaria em casa em uma liga claramente mais forte, a Premier League, do que a Süper Lig turca. Além disso, os ingleses poderiam bancar com tranquilidade a taxa de transferência de cerca de 50 milhões de euros pedida pelo Milan.

Apesar de ter contrato até 2028, os sinais entre Leao e o Milan já apontam para uma separação há muito tempo. Já no fim de maio, o atacante havia anunciado sua saída neste verão em entrevista à emissora portuguesa Sport TV: "Tenho orgulho de ter podido escrever história no Milan, mas quero abrir um novo capítulo na minha carreira", disse Leao.

Galatasaray tem uma pequena vantagem na disputa por Rafael Leao?

As intenções seriam recíprocas, já que o jogador de 27 anos aparentemente não faz parte dos planos do novo técnico do Milan, Ruben Amorim. Leao, que também estaria na mira do arquirrival do Galatasaray, o Fenerbahce,, perdeu a estreia na nova temporada da Serie A no fim de semana passado devido a uma lesão na coxa.

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Atualmente, o Milan aparentemente negocia tanto com o Galatasaray quanto com o Villa. Uma pequena vantagem para o campeão turco é que a janela de transferências na Turquia só fecha em 4 de setembro, enquanto na Inglaterra ela já se encerra em 1º de setembro.

Leao havia trocado o Lille pelo Milan em 2019 por uma taxa de transferência de quase 50 milhões de euros e, nos últimos sete anos, foi uma das figuras mais marcantes do gigante italiano. Em 291 partidas pelos Rossoneri, marcou 80 gols, e o ponto alto foi a conquista do título da liga em 2022.