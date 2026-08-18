De acordo com informações do The Athletic, o clube da Premier League retomou as negociações para contratar o português. Segundo a reportagem, os Villans estariam até confiantes de que podem chegar a um acordo.

Uma evolução bastante surpreendente, depois de o diretor esportivo Max Eberl ter declarado na semana passada que as negociações com o atual campeão da Liga Europa haviam fracassado, enquanto os indícios de uma transferência de Palhinha para o Newcastle United haviam se intensificado recentemente.

"Foi noticiado que o Aston Villa nos procurou por causa do Joao. Isso é verdade. Mas com o Aston Villa não vamos conseguir chegar a um acordo, isso simplesmente não funciona. Porque não estamos em uma situação em que precisemos fazer o que os outros querem nos impor", disse Eberl. Segundo informações, os ingleses haviam apresentado anteriormente aos bávaros uma oferta de empréstimo com opção de compra. Por outro lado, segundo relatos, o recordista alemão insistia em uma venda imediata.

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Segundo o Athletic, o Aston Villa, porém, segue convencido de que pode concretizar um negócio por empréstimo. No sábado, após o amistoso contra o RB Leipzig, Eberl também já não descartou de forma categórica um empréstimo. "Há tantas possibilidades diferentes hoje em dia de como se pode resguardar certas coisas. Se você tem um empréstimo em que alguém diz que está pronto para pagar uma taxa alta de empréstimo, então isso também teria de ser aceito."

Também surpreendente nessa reviravolta é que o Bayern aparentemente já estava em conversas concretas com um potencial comprador nos arredores do jogo contra o Leipzig. Foi o que Eberl explicou ao ser perguntado sobre a ausência de Palhinha no elenco para a Telekom Cup: "Há negociações. E há negociações em que uma transferência pode acontecer. Por isso não queríamos correr nenhum risco hoje." Ao mesmo tempo, ele previu um "processo demorado". O Newcastle, porém, aparentemente está fora da disputa, como aponta a reportagem do The Athletic. Segundo a publicação, as tentativas dos Magpies de contratar o volante defensivo não tiveram sucesso, e um acordo é improvável.

Enquanto isso, o jornal português A Bola informa que o Benfica Lisboa chegou a um acordo com Palhinha por um contrato de quatro anos. Além disso, uma oferta de 15 milhões de euros, mais cinco milhões de euros em possíveis bônus, teria chegado à Säbener Straße. Já havia rumores há muito tempo sobre um interesse dos portugueses em Palhinha, que, porém, supostamente prefere um retorno à Premier League.

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Palhinha havia se transferido em 2024 para o Isar vindo do FC Fulham por 50 milhões de euros, com um ano de atraso após a transferência frustrada no verão anterior, a pedido do ex-treinador Thomas Tuchel, mas não correspondeu às expectativas. Na temporada passada, o volante de 31 anos jogou por empréstimo no Tottenham Hotspur, mas uma transferência em definitivo não se concretizou. Para isso, os bávaros exigem cerca de 25 milhões de euros.

Apesar de seu contrato ir até 2028, ele já não faz mais parte dos planos de Vincent Kompany. O mesmo vale para Sacha Boey e Bryan Zaragoza, que também devem deixar o clube de qualquer maneira. "Ainda temos quase duas semanas e meia", enfatizou Eberl. "Desde o início, comunicamos de forma muito clara, tanto internamente quanto externamente, qual é a situação. Nunca é fácil tomar esse tipo de decisão, dar esse tipo de comunicado, mas isso também faz parte do negócio."