Apesar da oscilação em seu nível, estrela do Real Madrid convence Mourinho a iniciar a caminhada na La Liga

Dean Huijsen, zagueiro do Real Madrid, recuperou seu melhor nível nos dois últimos amistosos antes do início da temporada, contra Deportivo La Coruña e Schalke, e ainda marcou um gol na última partida.

Segundo o jornal espanhol "As", Huijsen voltou à sua melhor forma na posse de bola, mostrando maior firmeza nos duelos e mantendo a concentração ao longo das partidas.

O jogador de 21 anos, pelo qual o Real Madrid pagou 58 milhões de euros para contratá-lo no último verão, voltou e, com apenas três zagueiros disponíveis, é esperado que comece como titular na estreia do Campeonato contra o Espanyol no próximo sábado.

Após sua ausência no primeiro amistoso contra a Fiorentina (2 a 2) por causa de uma lesão muscular, Huijsen jogou seus primeiros 45 minutos no segundo tempo contra o Ferencváros e, quatro dias depois, o Real Madrid voltou à Taça Teresa Herrera pela primeira vez em 13 anos, na vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo, quando o zagueiro nascido na Holanda jogou os 90 minutos completos, atuando ao lado de Rüdiger no primeiro tempo e de Mario Rivas no segundo.

E na última partida contra o Schalke (3 a 0), o zagueiro espanhol jogou 84 minutos e marcou o segundo gol da partida.

Há um ano, o Real Madrid decidiu contratar um jovem zagueiro central do Bournemouth, que se destacava pela tranquilidade e pelo excelente controle de bola, e Huijsen começou sua trajetória no Real Madrid mostrando isso com clareza: sua autoridade e seu talento quando a bola está em seus pés.

No entanto, com o passar dos meses, essas qualidades se apagaram junto com a queda de rendimento da equipe de forma geral, mas agora ele voltou. Esta pré-temporada testemunhou seu melhor nível, quando liderou a linha defensiva e se tornou o zagueiro titular mais preparado e, atuando ao lado de todos os zagueiros centrais disponíveis, adaptou-se perfeitamente a cada um deles, segundo o jornal espanhol.

Na partida contra o Deportivo, Huijsen foi o pilar da defesa do Real Madrid, parecendo concentrado durante toda a partida, intervindo com força nos duelos e nunca hesitando em construir os ataques desde trás. São essas as qualidades que fizeram dele um dos zagueiros mais promissores do mundo do futebol, qualidades que pareciam ter se apagado durante sua primeira temporada no Bernabéu.

Com o início desta segunda temporada, e após a saída de David Alaba, a lendária camisa número 4 ficou disponível, o número com o qual Sergio Ramos construiu sua lenda.

O jovem jogador não hesitou e a pediu, e declarou após a partida contra o Schalke: "Sempre sonhei em vestir o número 4. Meu ídolo era Sergio Ramos e, para mim, é um sonho que se tornou realidade".

Huijsen começa a temporada com a exigência de recuperar seu nível e provar sua capacidade de liderar a defesa do Real Madrid mais uma vez, e até agora a pré-temporada tem sido uma boa notícia para seu treinador José Mourinho, que já havia trabalhado com ele na Roma.

Na temporada passada, apesar de a linha defensiva ter sofrido com lesões recorrentes, Huijsen foi o zagueiro mais utilizado (40 partidas).

E seu impressionante retorno ao nível de costume chega no momento exato para uma equipe que inicia o Campeonato com desfalques na defesa, tornando-se sua principal missão agora manter essa confiança para que a torcida do Bernabéu volte a desfrutar da versão do Real Madrid que alegrou os torcedores há um ano.







