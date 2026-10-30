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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Apesar da negativa de Jaissle, jornalista saudita revela surpresa sobre Ivan Toney

I. Toney
M. Jaissle
Al-Ahli
Newcastle
Premier League
Campeonato Saudita
England
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O jornalista Battal Al-Qaws revelou uma reviravolta surpreendente sobre o futuro do inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, ao indicar que o jogador entrou na mira do clube inglês Newcastle United, em preparação para uma tentativa de contratá-lo durante a próxima janela de transferências de inverno.

Al-Qaws afirmou, em seu programa "Fil Marma", que o Newcastle colocou Toney entre seus alvos na janela de inverno, sob o comando do treinador alemão Matthias Jaissle, ex-técnico do Al-Ahli, que conhece bem as qualidades do atacante inglês depois de ter trabalhado com ele durante a experiência de ambos no Campeonato Saudita.

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A presença de Jaissle à frente da comissão técnica do Newcastle confere uma dimensão adicional a essas informações, já que o treinador alemão trabalhou anteriormente com Toney no Al-Ahli, o que o deixa a par do potencial do atacante inglês e de sua capacidade de agregar poder ofensivo.

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Isso acontece apesar de Jaissle ter negado que o Newcastle tenha entrado em negociações com o Al-Ahli a respeito de Toney, sobretudo porque o clube inglês está comprometido com as regras do fair play financeiro, que o impedem de concluir a transferência.

O assunto sobre o interesse do Newcastle permanece no âmbito do que foi revelado por Battal Al-Qaws, sem qualquer anúncio oficial a respeito da apresentação de uma proposta ou do início de negociações entre os dois clubes, enquanto o Al-Ahli acompanha o desenrolar da situação, diante do vínculo de Toney com um contrato com a equipe saudita.

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