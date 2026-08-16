Apesar da grande decepção, um grande feito para o Egito na final da Copa Africana de Nações feminina

A comissão de arbitragem da Confederação Africana de Futebol (CAF) escolheu a árbitra internacional egípcia Shahenda El Maghraby para dirigir a partida final da Copa Africana de Nações Feminina, que reúne as seleções de Camarões e Malawi, em uma conquista de destaque para a arbitragem egípcia.

O centro de imprensa da Federação Egípcia de Futebol anunciou, neste domingo, que Shahenda El Maghraby assumirá a função de árbitra principal, sendo auxiliada na condução do jogo por Quincy Claudia Victoria, de Maurício, como primeira árbitra assistente, e pela tunisiana Houda Afifen, como segunda árbitra assistente, enquanto Amadou Venicia ficará com a função de quarta árbitra, e a beninense Nafissatou Yakini como árbitra reserva.

A equipe de tecnologia de vídeo conta com a tunisiana Dorsaf Ganouati como árbitra de vídeo assistente (VAR), com o auxílio do marroquino Zakaria Bachtaoui e de Letícia Antonella Viana, enquanto a senegalesa Fatou Diai assume a função de observadora de arbitragem.

Shahenda El Maghraby escreve uma nova página na história da arbitragem, ao se tornar a primeira árbitra egípcia e árabe a dirigir a final da Copa Africana de Nações Feminina desde o início da competição, registrando assim uma conquista inédita no âmbito da arbitragem feminina egípcia e árabe.