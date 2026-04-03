Nestor El Maestro, técnico do Al-Najma, destacou os aspectos positivos do desempenho de seus jogadores durante o confronto contra o Al-Nassr, apesar da derrota por 2 a 5 na noite de sexta-feira, válida pela 27ª rodada do Campeonato Saudita Roshen.

El Maestro demonstrou satisfação com o nível geral e a motivação que sua equipe demonstrou diante de um dos times mais fortes do campeonato, ressaltando que a equipe teve um bom plano de jogo durante grande parte da partida.

El Maestro disse, durante a coletiva de imprensa após a partida: “Acho que tivemos um bom plano, e o nível foi bom, mas foi difícil nos adaptarmos após a lesão de Nabil Dunga e sua saída no primeiro tempo”.

O técnico reconheceu que a preparação física dos jogadores impediu que mantivessem o mesmo desempenho ao longo dos 90 minutos, acrescentando: “Sofremos mais gols nos minutos finais devido à perda de concentração, e sempre falamos sobre isso, mas não é nada positivo”.

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Por outro lado, destacou como ponto positivo os dois gols marcados em jogadas abertas e ataques organizados fora de casa, e descreveu a resistência à energia ofensiva do Al-Nassr como “algo extremamente difícil”.

O inglês enfatizou sua grande admiração pelo nível dos jogadores locais da equipe, considerando isso um importante incentivo para ele pessoalmente.

O Al-Najma ocupa a 18ª posição (penúltima) na tabela da Liga Roshen, com apenas 8 pontos, faltando sete rodadas para o fim da temporada, em meio a uma difícil batalha para evitar o rebaixamento.