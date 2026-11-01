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Jose Mourinho & Harry Kanegetty
Marko Brkic
Traduzido por

Apesar da frustração com Kylian Mbappé, José Mourinho tem palavras especiais para Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro

Bundesliga
La Liga
H. Kane
K. Mbappe

A semana do futebol foi marcada pelo Ballon d'Or, entregue na segunda-feira ao astro do Bayern Harry Kane. Já Kylian Mbappé, pupilo de José Mourinho, ficou por pouco sem o prêmio. O português se mostrou decepcionado com o resultado, mas também feliz pelo jogador da seleção inglesa.

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"Tive o privilégio de trabalhar com Harry Kane. Ele é um jogador de alto nível e um grande profissional. É claro que fiquei frustrado por meu jogador não ter vencido. Mas, mesmo com essa decepção, fico feliz por Harry, que, na idade dele, merece um prêmio como esse por toda a sua carreira", declarou Mourinho na coletiva de imprensa antes da partida do campeonato contra o Racing Santander. Mourinho foi treinador de Kane no Tottenham Hotspur em 86 jogos oficiais entre 2019 e 2021.

"Por outro lado, Kylian é único", prosseguiu o português. "Jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo ou Platini ganharam a Bola de Ouro várias vezes. A Bola de Ouro é entregue todos os anos, mas só existe um melhor jogador da história das Copas do Mundo. Quanto à votação da Bola de Ouro, o que mais me surpreendeu foi a posição de Jude Bellingham. Ele ficou em 11º lugar. Não quero comentar mais sobre isso."

Kane recebeu na segunda-feira, em Londres, o prestigioso prêmio de melhor jogador do mundo da temporada passada. Ele superou Mbappe por uma margem estreita: o francês ficou em segundo lugar, apenas 28 pontos atrás.
Enquanto o francês não conquistou nenhum título de destaque com o Real Madrid na temporada passada e, com a França, também foi derrotado pela Inglaterra de Kane na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo na América do Norte, Kane conquistou com o Bayern de Munique os títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha. Além disso, o inglês marcou 61 gols pelo clube de Munique em todas as competições e deu assistência para outros sete.

Kane também teve desempenho melhor que Mbappe na Liga dos Campeões com o Bayern de Munique. Nas quartas de final, o clube de Munique eliminou justamente o Real Madrid. Com isso, Kane é o primeiro jogador da Bundesliga desde Matthias Sammer, em 1996, quando atuava pelo Borussia Dortmund, a conquistar a Bola de Ouro.

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