"Tive o privilégio de trabalhar com Harry Kane. Ele é um jogador de alto nível e um grande profissional. É claro que fiquei frustrado por meu jogador não ter vencido. Mas, mesmo com essa decepção, fico feliz por Harry, que, na idade dele, merece um prêmio como esse por toda a sua carreira", declarou Mourinho na coletiva de imprensa antes da partida do campeonato contra o Racing Santander. Mourinho foi treinador de Kane no Tottenham Hotspur em 86 jogos oficiais entre 2019 e 2021.

"Por outro lado, Kylian é único", prosseguiu o português. "Jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo ou Platini ganharam a Bola de Ouro várias vezes. A Bola de Ouro é entregue todos os anos, mas só existe um melhor jogador da história das Copas do Mundo. Quanto à votação da Bola de Ouro, o que mais me surpreendeu foi a posição de Jude Bellingham. Ele ficou em 11º lugar. Não quero comentar mais sobre isso."

Kane recebeu na segunda-feira, em Londres, o prestigioso prêmio de melhor jogador do mundo da temporada passada. Ele superou Mbappe por uma margem estreita: o francês ficou em segundo lugar, apenas 28 pontos atrás.

Enquanto o francês não conquistou nenhum título de destaque com o Real Madrid na temporada passada e, com a França, também foi derrotado pela Inglaterra de Kane na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo na América do Norte, Kane conquistou com o Bayern de Munique os títulos do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha. Além disso, o inglês marcou 61 gols pelo clube de Munique em todas as competições e deu assistência para outros sete.

Kane também teve desempenho melhor que Mbappe na Liga dos Campeões com o Bayern de Munique. Nas quartas de final, o clube de Munique eliminou justamente o Real Madrid. Com isso, Kane é o primeiro jogador da Bundesliga desde Matthias Sammer, em 1996, quando atuava pelo Borussia Dortmund, a conquistar a Bola de Ouro.