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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Apesar da eliminação da Copa do Mundo... o técnico de Cabo Verde parabeniza a seleção saudita

Cabo Verde x Arábia Saudita
Cabo Verde
Arábia Saudita
Copa do Mundo
Bubista
Cabo Verde
Arábia Saudita
EUA

A seleção do "Verde" foi eliminada da Copa do Mundo nas oitavas de final

Bobista, técnico da seleção de Cabo Verde, fez questão de parabenizar a seleção saudita, apesar da eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita foi eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após um empate sem gols com Cabo Verde, na madrugada de sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada.

Bobista afirmou em declarações à imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”: “Sabíamos que a seleção saudita era perigosa nos contra-ataques, por isso tínhamos um plano tático para lidar com isso”.

Ele acrescentou: “Tentamos não permitir que a seleção saudita controlasse a bola e conseguimos superar as dificuldades com determinação e qualidade de jogo. Devemos parabenizar a seleção saudita pelo desempenho nesta partida”.

E continuou: “Estamos felizes por termos atuado com uma atitude positiva, o que reflete a personalidade dos jogadores, e demonstramos que não tememos o adversário”.

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E concluiu: “Somos um país pequeno; nosso objetivo era agir sem medo. Tivemos força mental nas três partidas, demonstramos grande capacidade e provamos que somos capazes de nos classificar”.

A seleção de Cabo Verde se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo, como vice-campeã do Grupo H com 3 pontos, após empatar com as seleções da Espanha, do Uruguai e da Arábia Saudita, em sua primeira participação histórica na Copa do Mundo.

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