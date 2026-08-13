Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Apesar da eliminação da Arábia Saudita, Temporada de Riade é patrocinadora oficial da Supercopa da Espanha

Supercopa da Espanha
Real Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Real Sociedad
Espanha
Arábia Saudita
Turquia

Anúncio do local de realização do torneio com a participação de 4 clubes

A Temporada de Riade será a nova patrocinadora oficial da Supercopa da Espanha de 2027, apesar de a competição não ser disputada na Arábia Saudita.

Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, publicou um comunicado em sua conta oficial na rede social "X", por meio do qual anunciou o patrocínio da Temporada de Riade à Supercopa da Espanha.

Segundo esse acordo, a empresa "Sela" ficará responsável pela gestão dos direitos comerciais e pela execução operacional da competição, em cooperação com as federações espanhola e turca de futebol.

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

O comunicado esclareceu que esse patrocínio representa uma continuidade do papel da Temporada de Riade no apoio aos grandes eventos esportivos e no fortalecimento de sua presença internacional, por meio de parcerias que a unem às mais destacadas instituições e competições esportivas mundiais.

A Supercopa da Espanha de 2027 será disputada com a participação de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Real Sociedad, no Estádio Olímpico Atatürk, na cidade turca de Istambul.

Essa será a primeira vez que a Supercopa da Espanha será disputada fora da Arábia Saudita desde 2021, já que Riade recebeu as edições de 2022, 2023 e 2024, enquanto as duas últimas edições foram realizadas em Jidá.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google