Apesar da eliminação da Arábia Saudita, Temporada de Riade é patrocinadora oficial da Supercopa da Espanha

A Temporada de Riade será a nova patrocinadora oficial da Supercopa da Espanha de 2027, apesar de a competição não ser disputada na Arábia Saudita.

Turki Al-Sheikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, publicou um comunicado em sua conta oficial na rede social "X", por meio do qual anunciou o patrocínio da Temporada de Riade à Supercopa da Espanha.

Segundo esse acordo, a empresa "Sela" ficará responsável pela gestão dos direitos comerciais e pela execução operacional da competição, em cooperação com as federações espanhola e turca de futebol.

O comunicado esclareceu que esse patrocínio representa uma continuidade do papel da Temporada de Riade no apoio aos grandes eventos esportivos e no fortalecimento de sua presença internacional, por meio de parcerias que a unem às mais destacadas instituições e competições esportivas mundiais.

A Supercopa da Espanha de 2027 será disputada com a participação de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Real Sociedad, no Estádio Olímpico Atatürk, na cidade turca de Istambul.

Essa será a primeira vez que a Supercopa da Espanha será disputada fora da Arábia Saudita desde 2021, já que Riade recebeu as edições de 2022, 2023 e 2024, enquanto as duas últimas edições foram realizadas em Jidá.