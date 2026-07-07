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Ahmed Mansy

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Apesar da despedida triste... Recepção calorosa à seleção egípcia após a Copa do Mundo

Argentina x Egito
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EUA

Os “Faraós” perderam para a Argentina nas oitavas de final

A seleção egípcia é recebida com grande entusiasmo após o retorno da Copa do Mundo de 2026, apesar da eliminação dramática do torneio.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após a derrota para a Argentina por 2 a 3, nesta terça-feira, no estádio de Atlanta, depois de ter estado à frente no placar por 2 a 0.

Jawhar Nabil, ministro egípcio da Juventude e do Esporte, disse em declarações ao programa “Aqui está a Copa do Mundo de 2026”, no canal “Al-Nahar”: “A personalidade da seleção egípcia mudou de forma significativa, algo que não esperávamos”.

Ele acrescentou: “Isso aconteceu graças a jogadores lutadores, que batalham dentro de campo, possuem patriotismo, entusiasmo e um objetivo claro, além de uma liderança técnica e nacional que demonstra o máximo respeito e profissionalismo, seja na escolha dos jogadores, nas substituições ou na forma de lidar com eles”.

E concluiu: “Haverá uma recepção popular muito grande, sem que isso seja orquestrado por ninguém, mas sim motivada por um sentimento patriótico; já vimos o que a comunidade egípcia nos Estados Unidos fez com a seleção egípcia”.

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