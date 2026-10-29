Frenkie de Jong, estrela do Barcelona, se recuperou da lesão no joelho que sofreu durante a Copa do Mundo e voltou a participar das partidas, o que abriu um debate interno sobre o seu futuro.

O jornal Sport noticiou que De Jong conta com a confiança do seu treinador Hansi Flick, mas, dentro do clube, acredita-se que a aposta deve ser nos jogadores da base.

A lesão e a maneira como a situação de De Jong foi conduzida causaram descontentamento no Barcelona, o que levou ao surgimento de uma grande rachadura na relação com o meio-campista holandês.

Passados alguns meses, as coisas se acalmaram, mas o seu retorno reacendeu o debate dentro do clube sobre a nova situação do jogador holandês, que tem grande admiração de Flick, mas que ao mesmo tempo gera algumas dúvidas.

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Existe um grande dilema relacionado ao papel que De Jong desempenhará no futuro dentro da equipe, no entanto, a decisão final estará nas mãos de Flick, que não gostou nem um pouco do que aconteceu em agosto passado, além de contar com outras soluções em campo.

A lesão de Frenkie de Jong foi uma surpresa, e acabou se tornando um dos fatores que incentivaram o Barcelona a concretizar a contratação de Rodri, quando surgiu a oportunidade de contratá-lo.

O Barcelona viu nisso uma oportunidade de contratar o melhor volante de contenção do mundo, e sua postura foi clara nesse sentido, aproveitando o fato de não haver uma data definida para o retorno do jogador holandês aos gramados.

De Jong chegou lesionado após sua participação com a seleção da Holanda, e preferiu não se submeter a uma cirurgia, optando pelo tratamento conservador, que terminou com sucesso, ainda que o jogador não tenha conseguido disputar sua primeira partida até o fim de outubro.

Houve uma grande tensão na relação com Frenkie de Jong, o que acabou com ele sendo temporariamente destituído da braçadeira de capitão, que foi concedida a Raphinha.

Naquela fase, a relação entre as duas partes sofreu grandes abalos, e o próprio De Jong pediu para aparecer diante dos veículos de imprensa do clube a fim de explicar o seu ponto de vista e assegurar que a sua relação com Hansi Flick era excelente.

Mas a verdade é que a maneira como o jogador arriscou o seu joelho não teve nenhuma aceitação dentro do Barcelona, e o clube deixou isso claro para ele durante o difícil mês de agosto.

Flick lidou com essa questão gradualmente, e decidiu no último domingo conceder ao jogador holandês alguns minutos de jogo na importante partida contra o Real Madrid.

O treinador alemão sempre foi claro ao afirmar que faria o que considerasse adequado do ponto de vista esportivo para ajudar o Barcelona. Ele também considerou que a força que o jogador holandês possui no meio-campo poderia ajudar a equipe catalã a vencer os merengues nos minutos finais.

De Jong jogou em uma posição mais avançada, mas acabou recuando bastante em direção ao meio-campo para receber a bola, pois se sente mais confortável na sua posição natural, na qual está acostumado a jogar. Nas últimas semanas, Flick testou o jogador holandês até na posição de zagueiro central durante os treinos, devido às crescentes ausências na defesa.

Aquilo pareceu, na época, um indício claro de que o treinador poderia recorrer ao holandês para tapar os buracos na equipe, incumbindo-o de um papel completamente diferente daquele que desempenhou na temporada passada, mas a sua aparição no Clássico gerou algumas dúvidas.

Dentro do Barcelona, há uma convicção clara no âmbito interno de que a dupla que deve ser a opção titular no meio-campo é Pedri e Rodri, e que a prioridade no processo de rodízio deve ser dada aos jogadores da base, como Marc Bernal e Gavi, especialmente Bernal.

Bernal representa uma aposta clara para a diretoria do clube, que deseja lhe conceder minutos de jogo, mesmo que isso seja às custas do jogador holandês. Mas a última palavra cabe a Flick, que decidirá nas próximas semanas se concederá ou não uma nova chance a De Jong.

Na verdade, o que acontecer nos próximos dois meses terá um papel extremamente importante na definição do futuro de De Jong. Se ele receber um número reduzido de minutos de jogo, qualquer cenário poderá se tornar possível; já se Flick voltar a lhe conceder um papel de titular e uma posição importante na equipe, sua situação começará do zero, como se nada tivesse acontecido.

No Barcelona, muitos dentro do clube não encarariam de forma negativa a possibilidade da saída do jogador holandês; na verdade, esse cenário poderia ter aceitação por parte de um grande número de dirigentes, tanto do ponto de vista esportivo quanto econômico.

Mas a questão é diferente quando se trata da disposição do próprio jogador em aceitar a ideia e tomar a decisão de ouvir as propostas que lhe são apresentadas.

E para que isso aconteça, ele precisa primeiro se convencer de que suas chances no Barcelona serão limitadas. E Flick será o fator decisivo em tudo o que, no fim das contas, acontecerá.