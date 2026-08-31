Quando Jürgen Klopp soube que Nathaniel Brown também na estreia do Bayern de Munique na Bundesliga contra o VfB Stuttgart (5 a 1) atuaria em uma posição incomum, o novo técnico da seleção alemã reagiu de forma tão irreverente quanto um Jürgen Klopp costuma reagir: "A gente finalmente tem um lateral-esquerdo e então eles o colocam como camisa 10", riu o treinador de 59 anos à Sat.1.

Os problemas que há anos se arrastam nas posições de laterais da equipe da DFB devem ao menos ser deixados de lado no lado esquerdo com Brown sob o comando de Klopp, mas em seu novo clube a contratação de 50 milhões de euros atuou, em suas duas primeiras partidas oficiais, em uma função incomum, como camisa 10.

E como foi o experimento, impulsionado por preocupações no elenco? Irregular talvez descreva bem. "Às vezes, para nós, os espaços dos laterais são parecidos com os de um camisa 10. Ele é inacreditavelmente bom entre os espaços", havia explicado o técnico do Bayern, Vincent Kompany, sobre sua jogada de mestre após a vitória na Supercopa sobre o Borussia Dortmund (2 a 1). Brown, que pela última vez havia jogado como 10 nas categorias de base, inicialmente teve dificuldade para entrar no jogo, algo esperado diante das circunstâncias. Quando começava a se encontrar, marcou um belo gol para colocar os muniquenses em vantagem.

Como Nathaniel Brown jogou como camisa 10 pelo Bayern?

"No começo, não fui tão bem, nos primeiros minutos não consegui entrar tão bem no jogo. Mas o gol me deu confiança", disse Brown após o apito final sobre sua estreia oficial pelo recordista de títulos alemão. Com Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl e o reforço Ismael Saibari, nada menos do que quatro opções consolidadas para a camisa 10 estavam indisponíveis, mas, de forma notável, Kompany não apostou em Tom Bischof, como era esperado, e sim puxou Brown da lateral esquerda para o centro criativo do time.

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"Não sei se esse era o plano. Principalmente nos primeiros jogos, eu já achava que seria usado na lateral esquerda", disse o ex-jogador do Eintracht Frankfurt, claramente surpreso com isso, e nas entrelinhas dava para perceber que ele preferiria mesmo atuar como lateral-esquerdo. Cumprindo seu papel, ainda completou: "Isso não importa para mim, foi muito divertido."

No geral, Brown fez uma partida absolutamente sólida contra o BVB como camisa 10. "Ele é um jogador incrivelmente inteligente. Se movimenta bem entre os espaços e faz gols", elogiou Kompany, enquanto o chefe do meio-campo Joshua Kimmich traçou uma comparação elogiosa com um ex-coringa do Bayern. "Pelo perfil, ele pode jogar nas mesmas posições que o Raphael Guerreiro. Então ele pode atuar na lateral esquerda, na lateral direita, nessa posição de camisa 10, mas também pode jogar pelos lados", exaltou Kimmich sobre a flexibilidade de Brown.

Por que Nathaniel Brown é tão valioso para a profundidade do elenco do Bayern?

Nisso ele até se esqueceu da posição de volante, na qual Brown também oferece uma opção de reserva, assim como nos lados ofensivos. O novo jogador é, portanto, um verdadeiro trunfo para a alta qualidade da profundidade do elenco do Bayern, podendo teoricamente quebrar o galho em quase todo lugar: "Eu só quero somar meus minutos, seja pela esquerda, pela direita ou como 10. Isso é relativamente indiferente para mim. Claro, minha posição de origem é como defensor pela esquerda, mas me sinto bem em qualquer lugar. Neste time, é mais fácil jogar também em posições incomuns", disse Brown após a estreia na liga contra o Stuttgart.

No duelo com o VfB, Brown teve bem menos influência no jogo do que em Dortmund e encontrou dificuldades durante todo o seu tempo em campo (pouco mais de uma hora). O motivo decisivo para que Brown, muito provavelmente, não seja mais visto como camisa 10 por enquanto é, claro, outro: a situação do elenco simplesmente está se aliviando.

Musiala ficou fora recentemente após seus dois colapsos nos amistosos contra o Leipzig (3 a 1) e o Heidenheim (4 a 2), atribuídos a uma disfunção neurológica que provoca as chamadas ausências. A dosagem da medicação para o tratamento de sua condição foi novamente aumentada, e o corpo recebeu o tempo necessário para se adaptar. É possível que Musiala faça seu retorno no próximo fim de semana, em Gelsenkirchen. O jogador de 23 anos, como Kompany garantiu há pouco tempo, vive, do ponto de vista puramente esportivo, sua melhor forma em muito tempo e, após sua lesão grave e prolongada, pode finalmente voltar ao antigo nível.

Além de Jamal Musiala e Ismael Saibari: que outros astros para a posição de camisa 10 ainda vão retornar no Bayern?

Em vez de falta de opções, a posição de armador do Bayern agora passa a viver cada vez mais uma poderosa disputa, com elenco estelar. O reforço Saibari, que entrou aos 16 minutos do segundo tempo no lugar de Brown contra o Stuttgart, vem ganhando ritmo gradualmente após a lesão muscular sofrida na Copa do Mundo e mostrou de forma impressionante, logo na estreia na liga, quanto pode oferecer ao Bayern. As assistências do marroquino para o quarto e o quinto gol dos muniquenses foram ambas muito bonitas.

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Além de Musiala e Saibari, o jovem Karl também deve pressionar por espaço no time em breve. Ele havia sofrido uma ruptura de feixe muscular pouco antes da Copa do Mundo e celebrou seu retorno contra o Stuttgart com uma breve participação. Segundo ele próprio, já está em "90%". E ainda há Gnabry, ausente por lesão desde abril, cujo retorno às competições também começa lentamente, mas de forma segura, a ganhar forma.

Depois dos experimentos com Brown como camisa 10, a necessidade disso nas próximas semanas tende a ser cada vez menor. Klopp vai gostar, afinal o jogador de oito partidas pela seleção deve assumir um papel importante na lateral esquerda na reconstrução da equipe da DFB e, sob a ótica de Klopp, faria sentido que Brown também atuasse como lateral-esquerdo no clube. Embora ali ele tenha um concorrente de peso em Alphonso Davies, que espera finalmente controlar seus problemas físicos e fez um retorno ao time titular bastante convincente contra o Stuttgart, além de não ser tão versátil quanto Brown.

Como camisa 10 ele não será mais necessário por enquanto, mas uma mudança para a lateral direita, para a posição de volante ou para os lados do ataque segue sendo sempre uma alternativa. Para dizer livremente como Kimmich: o Bayern não contratou com Brown apenas um lateral-esquerdo de elite, mas também um Guerreiro em um nível ainda mais alto.