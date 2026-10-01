Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, recebeu uma mensagem de amor de parte da torcida do "Brasil da Europa", apesar de sua ausência na partida contra a Dinamarca pela Liga das Nações da Europa.

A seleção de Portugal foi visitante da Dinamarca nesta quinta-feira, no estádio Parken, na capital dinamarquesa Copenhague, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

A partida foi a primeira da seleção de Portugal após a recente crise que surgiu entre Ronaldo e seu técnico Jorge Jesus, por conta da qual o jogador deixou a concentração da seleção de seu país em Copenhague ontem, quarta-feira.

Parte da torcida presente no estádio da partida tentou apoiar o "Foguete da Madeira" em sua recente crise, com alguns deles exibindo uma faixa com o nome de Ronaldo e, ao lado, o símbolo de um coração, em uma mensagem de carinho especial ao astro português.

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Parte da torcida também atacou o técnico Jorge Jesus e soltou vaias contra ele durante a saída do hotel da concentração rumo à partida, segundo revelaram reportagens jornalísticas anteriormente.

Jesus respondeu a esse ataque ao afirmar que revelará tudo o que aconteceu com Ronaldo depois de disputar a partida contra a Noruega, no próximo domingo, pela quarta rodada da fase de grupos da competição europeia.

Ronaldo havia deixado a concentração da seleção de Portugal ontem, quarta-feira, retornando à capital espanhola Madri, após uma crise que surgiu entre ele e Jesus por conta de sua ausência na partida contra a Noruega, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

O astro português tomou sua decisão de ir embora poucas horas após as declarações de Jorge Jesus, nas quais afirmou ser ele quem tem a primeira e a última palavra na seleção, admitindo que descumpriu a promessa feita ao "Don" de participar de parte da última partida contra a Noruega.