O Campeonato Saudita viveu uma noite excepcional na abertura dos jogos da nona rodada, apesar da ausência dos quatro grandes clubes: Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli.

A liga saudita havia adiado três partidas da nona rodada, com destaque para o clássico entre Al Ahli e Al Nassr, além do confronto do Al Hilal com o Al Riyadh e do Al Ittihad contra o Al Shabab.

Mesmo sem os grandes, a primeira noite da nona rodada foi excepcional, já que três equipes conseguiram registrar sua primeira vitória na atual temporada do Campeonato Saudita.

O começo ficou por conta do Al Faisaly, recém-promovido à primeira divisão saudita, que venceu o Al Kholood por 3 a 2, deixando a lanterna e subindo para a 15ª colocação com 6 pontos, após três empates e quatro derrotas.

A partida teve a grande atuação de Alexandre Mendy, chegado da Guiné-Bissau, que marcou o hat-trick responsável por conduzir o Al Faisaly à sua primeira vitória na liga.

O Al Khaleej repetiu o feito ao vencer o Al Feiha, em casa, por 2 a 0, conquistando seu primeiro triunfo e pulando para a 11ª posição na tabela de classificação com 9 pontos, depois de seis empates e duas derrotas.

Já a última partida foi a mais emocionante, com o Al Fateh conseguindo virar a desvantagem de 1 a 2 diante do Al Hazem em vitória por 3 a 2, nos minutos finais do jogo, graças ao seu astro marroquino Mourad Batna.

A primeira vitória do Al Fateh nesta temporada elevou sua pontuação para 6 pontos, com os quais ocupa a 16ª posição na tabela, após três empates e cinco derrotas antes do triunfo maratônico sobre o Al Hazem.

Com isso, 16 equipes já conseguiram vencer pelo menos uma partida na atual temporada do Campeonato Saudita, enquanto Al Taawoun e Abha seguem sendo os únicos sem vitórias até agora.

As duas equipes enfrentam testes difíceis nesta rodada: o Abha visita o Al Qadsiah amanhã, sexta-feira, antes de o Al Taawoun também jogar fora de casa, contra o Al Diriyah, depois de amanhã, no sábado.