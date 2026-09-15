Apesar da aposentadoria da seleção, Messi em uma "última dança" para se despedir da Argentina

Apesar do anúncio do fim de sua trajetória internacional com a seleção da Argentina, parece que Lionel Messi poderá receber uma última chance de jogar com a camisa "Albiceleste" para se despedir da torcida, depois que relatos da imprensa revelaram a inclusão de seu nome na lista preliminar apresentada pelo técnico Lionel Scaloni para disputar os próximos amistosos.

As especulações haviam aumentado anteriormente sobre a possibilidade de Messi continuar com a seleção até a Copa América de 2028, antes de o jogador anunciar oficialmente sua aposentadoria internacional, encerrando a polêmica sobre seu futuro com a Argentina.

Mas, de acordo com Federico Bueno, jornalista informado sobre as notícias da seleção argentina na rede "ESPN", o nome de Messi está na lista apresentada por Scaloni em preparação para a próxima data Fifa, à espera do anúncio oficial da lista composta por 26 jogadores.

Uma despedida à altura da lenda

Parece que o objetivo da convocação de Messi é dar a ele a oportunidade de disputar um jogo de despedida oficial em solo argentino, diante da torcida que vivenciou um dos maiores períodos da história da seleção, que o viu disputar 3 finais de Copa do Mundo ao longo de 4 edições do torneio.

A Federação Argentina anunciou oficialmente, nesta terça-feira, 3 amistosos da seleção durante a próxima data Fifa.

A seleção argentina inicia seus confrontos diante da Bolívia na quarta-feira, 30 de setembro, no estádio "Mario Alberto Kempes", na cidade de Córdoba.

Depois, a "Albiceleste" retorna à capital, Buenos Aires, onde enfrenta Burkina Faso no sábado, 3 de outubro, e em seguida o Benin na terça-feira, 6 de outubro, nas duas partidas marcadas para acontecer no estádio "Monumental".

Ainda não está claro se Messi participará das três partidas, ou se disputará apenas um jogo, ou aparecerá por curtos períodos em mais de um confronto, especialmente porque o objetivo principal de sua presença na lista parece estar ligado a lhe dar a oportunidade de se despedir da torcida da seleção em solo de seu país.

A escolha dos estádios

A escolha dos estádios parece estudada para comportar a enorme presença de público esperada caso Messi participe.

O estádio "Mario Alberto Kempes", em Córdoba, comporta cerca de 57 mil torcedores, o que dá à torcida de fora da capital a oportunidade de ver o astro argentino.

Já o estádio "Monumental", casa do River Plate em Buenos Aires, tem capacidade para 85.018 espectadores, sendo o maior estádio da América do Sul, o que o torna um palco ideal para a despedida de um dos maiores jogadores da história da Argentina.

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