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Apesar da alegria com os quatro gols, Flick critica os jogadores do Barcelona por este motivo

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O treinador alemão não esconde os defeitos de sua equipe

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O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, elogiou a atuação de Lamine Yamal, jovem estrela da equipe, durante a goleada por 4 a 1 sobre o Galatasaray, na Liga dos Campeões, mas também fez uma crítica aos seus jogadores.

Flick demonstrou satisfação com o resultado obtido pelo Barcelona no estádio Ali Sami Yen, destacando que sua equipe apresentou uma boa atuação no primeiro tempo, mas enfrentou algumas dificuldades depois que os donos da casa conseguiram aproveitar uma das oportunidades e marcar.

O treinador alemão disse, em declarações destacadas pelo jornal espanhol "Marca": "Estamos muito felizes com o resultado. Também jogamos bem no primeiro tempo, o adversário teve uma única chance e marcou, mas conseguimos reagir, e isso foi muito importante".

Flick aponta um ponto que precisa melhorar

Apesar da vitória ampla, o técnico do Barcelona ressaltou a necessidade de evoluir em alguns detalhes, especialmente no que se refere à tomada de decisão no último terço ofensivo.

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Ele explicou: "Acredito que, quando fazemos uma boa partida na Liga dos Campeões, não tomamos as decisões certas em algumas situações no último terço do campo, e isso é algo que precisa melhorar. Jogar neste estádio, com essa atmosfera de torcida, não foi fácil, mas estou muito satisfeito".

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Elogio especial a Lamine Yamal

Flick dedicou um elogio claro a seu jogador Lamine Yamal, afirmando que a ausência de gols não diminui sua influência no desempenho da equipe, depois de ter dado o passe decisivo que resultou em dois gols do Barcelona.

E disse: "O Lamine não marcou hoje, mas deu o último passe em dois gols e foi excelente. É um jogador incrível e muito importante para nós".

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Sobre não ter substituído o jovem craque durante a partida, o treinador alemão acrescentou: "Ele está pronto fisicamente, é um jogador importante, e é bom que esteja presente em campo".

Já a respeito da conversa que aconteceu dentro do vestiário no intervalo da partida, Flick limitou-se a dizer: "Isso vai ficar dentro do vestiário".

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Vale lembrar que o Barcelona conquistou sua segunda vitória consecutiva na Liga dos Campeões, chegando aos seis pontos e liderando provisoriamente a tabela de classificação no saldo de gols sobre Arsenal e Sporting Lisboa.