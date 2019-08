Apequenou? Arsenal vai a 23 jogos sem vencer principais rivais longe de casa

Com a derrota para o Liverpool aumenta sequência negativa dos Gunners que começou em 2015

O não consegue vencer uma equipe do 'big six' fora de casa desde 2015. Com a derrota para o Liverpool neste sábado por 3 a 1, a sequência já soma 23 partidas. São 8 empates e 15 derrotas neste período.

O 'big six' é como são conhecidos Arsenal, , , , e , considerados os seis melhores times da no momento.

O retrospecto em Anfield é o pior do Arsenal neste período: são quatro derrotas em cinco jogos, incluindo um 4 a 0 em 2017-18 e 5 a 1 em 2018-19.

A última vitória do Arsenal longe do Emirates Stadium contra um destes adversários foi em 18 de janeiro de 2015. Na ocasião, os Gunners venceram o City, no Etihad Stadium, por 2 a 0, com gols de Olivier Giroud e Santi Carzola. Na oportunidade, o técnico do time ainda era Arsène Wenger.

Unay Emery tem seis jogos fora de casa contra o 'big six'. O retrospecto é de quatro derrotas e somente dois empates.

Confira a sequência de jogos sem vitória do Arsenal fora de casa contra os maiores da Inglaterra:

Tottenham 2 - 1 Arsenal, 7 de fevereiro de 2015

Manchester United 1 - 1 Arsenal, 17 de maio de 2015

Chelsea 2 - 0 Arsenal, 19 de setembro de 2015

Liverpool 3 - 3 Arsenal, 13 de janeiro de 2016

Manchester United 3 - 2 Arsenal, 28 de fevereiro de 2016

Tottenham 2 - 2 Arsenal, 5 de março de 2016

Manchester City 2 - 2 Arsenal, 8 de maio de 2016

Manchester United 1 - 1 Arsenal, 19 de novembro de 2016

Manchester City 2 - 1 Arsenal, 18 de dezembro de 2016

Chelsea 3 - 1 Arsenal, 4 de fevereiro de 2017

Liverpool 3 - 1 Arsenal, 4 de março de 2017

Tottenham 2 - 0 Arsenal, 30 de abril de 2017

Liverpool 4 - 0 Arsenal, 27 de agosto de 2017

Chelsea 0 - 0 Arsenal, 17 de setembro de 2017

Manchester City 3 - 1 Arsenal, 5 de novembro de 2017

Tottenham 1 - 0 Arsenal, 10 de fevereiro de 2018

Manchester United 2 - 1 Arsenal, 29 de abril de 2018

Chelsea 3 - 2 Arsenal, 18 de agosto de 2018

Manchester United 2 - 2 Arsenal, 5 de dezembro de 2018

Liverpool 5 - 1 Arsenal, 29 de dezembro de 2018

Manchester City 3 - 1 Arsenal, 3 de fevereiro de 2019

Tottenham 1 - 1 Arsenal, 2 de março de 2019

Liverpool 3 - 1 Arsenal, 24 de agosto de 2019