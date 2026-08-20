Apenas um acordo preliminar: Senegal se precipitou ao anunciar a contratação de Vieira?

Parecia que a Federação Senegalesa de Futebol havia definido de forma definitiva a identidade de seu novo treinador, após anunciar a contratação do francês Patrick Vieira para comandar a seleção do Senegal. No entanto, declarações vindas de dentro da própria federação reabriram o caso, ao revelarem que o acordo entre as duas partes ainda não chegou à sua fase final.

Bakary Cissé, membro do comitê executivo da Federação Senegalesa de Futebol, esclareceu, em conversa com a rádio "RFM", que o acordo com Vieira ainda está em caráter preliminar, afirmando que as negociações sobre os aspectos jurídicos do contrato ainda não foram concluídas.

Cissé disse: "Temos um acordo preliminar com Patrick Vieira", antes de acrescentar: "Continuamos as negociações sobre as condições jurídicas".

Acordo preliminar e não uma assinatura definitiva

As declarações do membro do comitê executivo significam que a Federação Senegalesa anunciou Vieira como novo treinador da seleção em um momento em que nem todos os detalhes jurídicos do contrato haviam sido definitivamente acertados.

Caso essa versão se confirme, o anúncio da federação antecedeu a conclusão das negociações, em um passo que pode colocar a instituição diante de uma situação constrangedora, especialmente porque o "acordo preliminar" não equivale a uma assinatura oficial e definitiva.

E enquanto as cláusulas contratuais não estiverem totalmente ratificadas, a possibilidade de uma mudança de posição continua existindo do ponto de vista teórico, mesmo que as duas partes tenham chegado a um entendimento sobre as linhas gerais do acordo.

O silêncio de Vieira levanta questionamentos

A incerteza aumenta por causa da postura do próprio Vieira, já que o treinador francês não fez nenhum pronunciamento direto sobre sua contratação como treinador da seleção senegalesa desde o anúncio da federação.

Durante sua estadia no Senegal, o ex-treinador publicou várias fotos de sua viagem, entre elas imagens de sua família durante uma visita à reserva de Bandia, e acompanhou uma de suas publicações no "Instagram" com a expressão "Leões de Teranga".

Mas o curioso é que as fotos eram de leões de verdade durante um safári, e não das estrelas da seleção senegalesa comandada por Sadio Mané, o que fez com que a expressão comportasse mais de uma interpretação, sem constituir um anúncio oficial sobre sua nova missão.

Depois disso, Vieira visitou Cabo Verde, país de origem de seu avô, mas até agora não revelou nenhum detalhe que confirme a formalização de seu contrato com a Federação Senegalesa.

Esse silêncio parece estar em sintonia com as declarações de Bakary Cissé, que indicam que o acordo ainda não foi fechado de forma definitiva.

Negociações que não foram fáceis

Chegar a um acordo com Vieira não foi fácil, já que as negociações tiveram vários pontos de discordância antes de alcançar a fase de acordo preliminar.

O treinador francês aspirava, inicialmente, a um salário próximo de 100 mil euros mensais, antes de se chegar a um meio-termo que prevê o recebimento de cerca de 35 milhões de francos africanos por mês, ou seja, um pouco mais da metade de suas exigências iniciais.

A escolha de Vieira e a formação de sua comissão técnica também geraram debates dentro da federação, depois que Abdoulaye Fall desejava conceder a ele uma ampla margem de autonomia, antes de enfrentar reservas por parte do comitê executivo.

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