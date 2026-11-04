Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Christian Guinin
Traduzido por

Apenas três jogadores estão à frente dele: Lennart Karl entra para um grupo seleto após marcar na Liga dos Campeões

Liga dos Campeões
L. Karl
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique

Após marcar contra o Atlético de Madrid, Lennart Karl passou a integrar um grupo seleto.

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

O gol de Karl que abriu o placar na vitória por 1 a 0 contra os Rojiblancos, na noite de terça-feira, já foi o quinto que ele marcou na Champions League em sua carreira.

Aos 18 anos e 254 dias, Karl é agora o quarto jogador mais jovem da história a alcançar a marca na competição. Apenas Lamine Yamal, do Barcelona (17 anos e 291 dias), Kylian Mbappe, do Real Madrid (18 anos e 120 dias), e Raul, lenda dos Blancos (18 anos e 162 dias), eram mais jovens que o jogador de ataque do Bayern de Munique quando marcaram seu quinto gol na Champions League.

Foi o primeiro gol de Karl na competição nesta temporada. Os outros quatro, entre eles um histórico, haviam sido marcados na temporada anterior. No total, o jogador de 18 anos soma dois gols e duas assistências em 13 partidas oficiais em 2026/27.

Mas Karl não chamou atenção apenas pelo gol. A comemoração que veio em seguida, na qual levou as duas mãos às orelhas e fez um gesto de "blá-blá", também teve grande repercussão na imprensa.

Próximas partidas
M05

M05

Bundesliga

07 de nov. de 2026

FCB

FCB

ATM

ATM

La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

BAR

Por que Lennart Karl fez esse gesto na comemoração contra o Atlético de Madrid?

Em tese, a "indireta" de Karl aos seus críticos poderia ter sido dirigida, entre outros, a Uli Hoeneß, presidente honorário e figura influente do Bayern. Afinal, ele havia ajudado a iniciar os recentes debates públicos sobre o jogador de 18 anos.

Em entrevista ao Welt am Sonntag, Hoeneß disse sobre Karl: "Decidi ter uma conversa séria com ele." Karl estaria "longe de ser um superstar. Jogadores jovens precisam de humildade. As comparações com Olise claramente não fazem bem a ele; ainda há uma enorme distância entre os dois. [...] Jogadores jovens também precisam de pressão. Não sei, por exemplo, se faz bem a Lennart Karl que fiquem sempre apenas o abraçando."

Karl, por sua vez, recebeu o apoio do companheiro de equipe Manuel Neuer, que, após a vitória contra o Atlético, pediu em entrevista à DAZN que não se desse uma dimensão exagerada ao assunto: "Lenny é uma parte muito importante da equipe. Ele faz parte do grupo e, por isso, ficamos felizes por ele. Sempre desejamos que ele faça a melhor partida possível e tenha grandes atuações. Hoje ele mostrou isso mais uma vez", disse Neuer em defesa do jovem companheiro. O jogador de 40 anos foi categórico: "Não há nada a discutir nem a debater."

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google