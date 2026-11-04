O gol de Karl que abriu o placar na vitória por 1 a 0 contra os Rojiblancos, na noite de terça-feira, já foi o quinto que ele marcou na Champions League em sua carreira.

Aos 18 anos e 254 dias, Karl é agora o quarto jogador mais jovem da história a alcançar a marca na competição. Apenas Lamine Yamal, do Barcelona (17 anos e 291 dias), Kylian Mbappe, do Real Madrid (18 anos e 120 dias), e Raul, lenda dos Blancos (18 anos e 162 dias), eram mais jovens que o jogador de ataque do Bayern de Munique quando marcaram seu quinto gol na Champions League.

Foi o primeiro gol de Karl na competição nesta temporada. Os outros quatro, entre eles um histórico, haviam sido marcados na temporada anterior. No total, o jogador de 18 anos soma dois gols e duas assistências em 13 partidas oficiais em 2026/27.

Mas Karl não chamou atenção apenas pelo gol. A comemoração que veio em seguida, na qual levou as duas mãos às orelhas e fez um gesto de "blá-blá", também teve grande repercussão na imprensa.

Por que Lennart Karl fez esse gesto na comemoração contra o Atlético de Madrid?

Em tese, a "indireta" de Karl aos seus críticos poderia ter sido dirigida, entre outros, a Uli Hoeneß, presidente honorário e figura influente do Bayern. Afinal, ele havia ajudado a iniciar os recentes debates públicos sobre o jogador de 18 anos.

Em entrevista ao Welt am Sonntag, Hoeneß disse sobre Karl: "Decidi ter uma conversa séria com ele." Karl estaria "longe de ser um superstar. Jogadores jovens precisam de humildade. As comparações com Olise claramente não fazem bem a ele; ainda há uma enorme distância entre os dois. [...] Jogadores jovens também precisam de pressão. Não sei, por exemplo, se faz bem a Lennart Karl que fiquem sempre apenas o abraçando."

Karl, por sua vez, recebeu o apoio do companheiro de equipe Manuel Neuer, que, após a vitória contra o Atlético, pediu em entrevista à DAZN que não se desse uma dimensão exagerada ao assunto: "Lenny é uma parte muito importante da equipe. Ele faz parte do grupo e, por isso, ficamos felizes por ele. Sempre desejamos que ele faça a melhor partida possível e tenha grandes atuações. Hoje ele mostrou isso mais uma vez", disse Neuer em defesa do jovem companheiro. O jogador de 40 anos foi categórico: "Não há nada a discutir nem a debater."