Apenas dois países: quem privou Harry Kane do consenso dos jornalistas na Bola de Ouro?

Em uma votação que chamou a atenção apesar da pequena diferença que definiu a Bola de Ouro, o nome de Harry Kane ficou de fora da lista dos 10 melhores jogadores apenas para jornalistas de dois países.

Segundo o jornal espanhol "AS", citando a revista "France Football", apenas os jornalistas do México e da Costa do Marfim não votaram em Kane, em um contraste curioso, depois que o atacante do Bayern de Munique conquistou o prêmio à frente de Kylian Mbappé por uma diferença de 28 pontos.

A revista "France Football" revelou os detalhes da votação da Bola de Ouro masculina, decidida por Kane depois de ter sido escolhido por 40 jornalistas em primeiro lugar, contra 23 votos para Mbappé na liderança, enquanto Lamine Yamal, que ficou em terceiro lugar com 881 pontos, recebeu 13 votos em primeiro lugar.

3 países descartaram Mbappé e 4 ignoraram Yamal

Kane não foi o único a ficar de fora de algumas das listas de dez; três votantes não incluíram Mbappé entre os 10 melhores jogadores, sendo eles os representantes da Grécia, Escócia e Ucrânia. Já Yamal ficou de fora da lista dos dez primeiros para votantes de quatro países: Belarus, Camarões, Croácia e Grécia.

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Rodri, que ficou em quarto lugar e foi o espanhol mais bem colocado depois de Yamal, recebeu votos de primeiro lugar de 10 países: Nigéria, Estados Unidos, Guatemala, Coreia do Sul, República Tcheca, Sérvia, Tailândia, Vietnã, Croácia e Islândia.

Já Fabián Ruiz, que terminou a votação em décimo lugar, foi escolhido pelos representantes do Gabão, Peru, Síria e Ucrânia em primeiro lugar.