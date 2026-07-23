Segundo informações do jornal esportivo espanhol, o diretor esportivo do time catalão, Deco, se reuniu com o zagueiro central para sondar a possibilidade de uma transferência para o Barça. O contrato do jogador, nascido na França, com o Bilbao, válido até 2028, teria uma cláusula de rescisão. Isso supostamente permitiria que Laporte deixasse o tradicional clube basco por um valor de transferência fixado em apenas 15 milhões de euros.

Terzic tentou agora minimizar ostensivamente os rumores crescentes sobre a transferência de seu zagueiro-chefe. Os rumores não surpreendem de forma alguma o ex-técnico do Borussia Dortmund: “Não acho que seja uma história nova, talvez apenas com outro nome”, minimizou o técnico de 43 anos.

Com isso, o técnico possivelmente se referiu ao prolongado drama de transferências da última temporada. Na época, cogitava-se uma transferência de Nico Williams para a Catalunha. Embora o jogador mais valioso do Bilbao, formado nas categorias de base do clube, tivesse renovado seu contrato no País Basco apenas em julho do ano passado até 2035, ele já teria chegado a um acordo com o Barcelona para um contrato de longo prazo.

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Aymeric Laporte teve uma atuação excepcional na Copa do Mundo com a Espanha

Se Terzic conseguirá realmente manter o jogador-chave Laporte no final das contas, ainda é uma incógnita, dada a situação contratual. O técnico mostrou-se visivelmente tranquilo e, ao se referir ao retorno dos três campeões mundiais — Laporte, o goleiro Unai Simon e Williams —, afirmou: “Estamos orgulhosos de ter esses jogadores em nosso elenco. Pessoalmente, estou ansioso pelo retorno deles e por trabalhar com eles.”

O fato de Laporte estar novamente no centro das atenções internacionais não é, de forma alguma, uma surpresa. O jogador de 31 anos teve uma excelente participação na Copa do Mundo. Ele esteve em campo em todas as partidas da seleção espanhola. A defesa extremamente sólida dos espanhóis, liderada por Laporte, sofreu apenas um único gol durante todo o torneio.

No âmbito dos clubes, Laporte retornou apenas na última temporada do Al-Nassr ao clube onde se formou, em Bilbao, por uma taxa de transferência de dez milhões de euros. Apesar de uma pausa forçada devido a uma lesão, ele chegou a disputar 25 partidas na La Liga na última temporada. No total, o zagueiro central já soma 252 partidas oficiais com a camisa do seu clube de origem.

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Por quais times Aymeric Laporte jogou ao longo de sua carreira?

Sua carreira já foi marcada, no passado, por transferências milionárias. Em 2018, Laporte deixou o Bilbao por 65 milhões de euros para se transferir para o Manchester City, da Premier League.

Em seus cinco anos e meio sob o comando de Pep Guardiola, ele disputou 180 partidas pelos Skyblues. No verão de 2023, finalmente se transferiu para a Arábia Saudita, para o Al-Nassr, que pagou mais de 27 milhões de euros por seus serviços. Lá, o zagueiro disputou um total de 69 partidas antes de retornar ao País Basco.