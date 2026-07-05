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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Apenas 99 passes... Estatísticas vergonhosas revelam a impotência do Paraguai diante da França

Paraguai x França
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A pressão francesa marcou os jogadores do Paraguai durante toda a partida

Em uma partida acirrada pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na qual a França venceu o Paraguai por 1 a 0, as estatísticas refletem o domínio esmagador dos Bleus.

Com apenas 99 passes bem-sucedidos durante toda a partida, os jogadores do Paraguai ficaram cercados sob intensa pressão francesa e alta habilidade técnica, enquanto a seleção francesa completou 510 passes, segundo informou a rede francesa “Foot Mercato”.

Essa grande disparidade mostra a dificuldade que os jogadores do técnico Daniel Garniéro enfrentaram para criar oportunidades diante da defesa francesa.

Além do volume impressionante de jogadas, outros dados confirmam esse domínio absoluto: já que a França alcançou um marco simbólico ao marcar seu 150º gol na Copa do Mundo, tornando-se o quarto país a atingir esse número, depois do Brasil, da Alemanha e da Argentina, com 76% de posse de bola — a maior porcentagem desde que a Opta começou a acompanhar o jogo, em 1966.

Outra estatística notável: a seleção do Paraguai não tocou na bola dentro da área da França durante o primeiro tempo da partida, que foi decidida por Kylian Mbappé com um pênalti.

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Vale lembrar que a França se prepara para enfrentar o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo, na noite da próxima quinta-feira.

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