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No Barcelona, há uma verdade que ninguém pode negar, mas só os números revelaram sua real dimensão: um time inteiro, com todas as suas estrelas e toda a sua história, só jogou sem um único jogador por 85 minutos em toda a temporada. Esse jogador é Lamine Yamal, formado na base do clube, que em tempo recorde deixou de ser uma promessa para se tornar o coração pulsante do Barcelona e o jogador de quem Hansi Flick jamais consegue abrir mão.

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Uma estatística impressionante divulgada pelo "Mundo Deportivo" nos leva a refletir sobre a importância de Lamine Yamal para o Barcelona e, acima de tudo, sobre o quanto o time depende desse jogador formado em casa. Das 17 partidas oficiais disputadas pela equipe até agora, 13 em LaLiga e 4 na Champions League, o jovem ponta foi titular em todas e só foi substituído quatro vezes.

Dos 1.530 minutos possíveis, o time de Flick jogou sem Lamine por apenas 85, e o placar sempre esteve a favor da equipe. Já na partida em Baku contra o Qarabag, Hansi Flick jogará sem ele pela primeira vez, um verdadeiro teste que vai revelar o tamanho da perda que o Barcelona sofrerá quando precisar vencer um jogo sem Lamine e com o resultado ainda em aberto.

Há um denominador comum chamativo nas quatro substituições: em todos esses casos, Lamine deixou o campo com o resultado praticamente definido e por ampla vantagem. Portanto, ele nunca foi substituído em um jogo disputado, sob grande pressão ou com o placar em aberto.

O primeiro exemplo foi contra o Elche. Lamine foi substituído aos 65 minutos, quando o Barcelona já vencia por 2 a 0, e a equipe seguiu rumo à goleada por 5 a 0. Situação parecida se repetiu contra o Levante: ele deixou o campo aos 66 minutos, com o placar em 3 a 0, depois de marcar dois gols, e a partida terminou 4 a 2, com o Barcelona enfrentando mais dificuldades nos minutos finais.

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Na partida contra o Real Betis, ele foi substituído aos 70 minutos, com o placar em 4 a 2, depois de marcar um gol, e o Barcelona ampliou para 5 a 2. O último exemplo, contra o Alavés, confirma essa tendência: Lamine saiu aos 74 minutos, com 5 a 0 no placar, depois de marcar dois gols, e o jogo terminou 6 a 1.

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Quatro jogos, quatro substituições e quatro situações em que o placar permitiu à comissão técnica abrir mão de seu jogador mais vital sem, aparentemente, correr grandes riscos para o time. A explicação é clara: quando o Barcelona controla a partida, pode administrar a minutagem de Lamine; quando prevalece a incerteza, sua presença se torna ainda mais importante.

Mas o problema central não se limita às substituições. O que realmente importa é o que acontece quando Lamine não está em campo e o Barcelona precisa encontrar soluções sem sua principal fonte de força ofensiva. Até agora, não houve nenhuma situação de emergência sem o jogador da seleção espanhola. Não há dúvida de que sua influência molda o desempenho coletivo da equipe, e sua importância também se reflete no número de minutos que disputou e em sua contribuição ofensiva.

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A conclusão é que o Barcelona tem uma vantagem competitiva excepcional com Lamine Yamal, mas também corre o risco de transformar essa vantagem em uma dependência estrutural. As quatro substituições mostram que Flick encontrou oportunidades para preservá-lo, embora não permitam ver como a equipe reagiria se tivesse que competir sem ele em uma situação de extrema pressão.

Em Baku, todos terão a resposta pela primeira vez. O Barcelona conseguirá vencer sem Lamine? Ou os 85 minutos foram apenas o início de uma história de dependência que pode custar caro à equipe no futuro?