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Arkadiusz Milik já esteve entre os atacantes mais perigosos da Europa. Mas, por motivos trágicos, há mais de dois anos não consegue mostrar seu faro de gol na Juventus.

Foi mais um duro golpe para Arkadiusz Milik quando a Juventus anunciou, no início de setembro, seu elenco para a próxima temporada da Serie A. O técnico Luciano Spalletti não incluiu o jogador de 32 anos na lista para o campeonato. Como também não houve espaço para ele na Liga Europa, atrás dos reforços Nick Woltemade e Randal Kolo Muani (que decepcionaram em alguns momentos), atualmente ele só poderia entrar em campo na Copa da Itália.

Mas isso também ainda não aconteceu nesta temporada. Milik está fora da Juventus por lesão. Mais uma vez. Desde que chegou a Turim, no verão de 2022, disputou apenas 77 partidas pelo clube com mais títulos italianos. Mais trágico ainda: desde o verão de 2024, entrou em campo só duas vezes, somando míseros 34 minutos. No restante do tempo, Milik esteve afastado por lesão. A esta altura, deve conhecer os profissionais responsáveis por sua recuperação melhor do que boa parte do elenco atual.

Com isso, Milik perdeu cerca de 100 partidas. Entre as diversas lesões, há problemas graves no joelho, na panturrilha e na tíbia. Agora, são os músculos que o impedem de tentar um recomeço, se é que ainda é possível falar nisso diante de sua ausência das listas de inscritos. Embora a Juve não tenha informado o diagnóstico exato nem o tempo de afastamento, a imprensa italiana aponta uma sobrecarga. O polonês simplesmente já não está acostumado à carga de trabalho nos treinos.

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Esperança no verão dá lugar à frustração: Milik corre o risco de ficar sem clube pela primeira vez

Na preparação de verão, o atacante, perseguido implacavelmente pelo azar, chegou a ter um pequeno motivo para ter esperança: marcou seu primeiro gol após 813 dias em um amistoso contra o Palermo, em Perth, na Austrália. Parecia o começo de um novo capítulo, mas a história voltou a se repetir. A satisfação vivida na Austrália já deve ter dado lugar à frustração.

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Para piorar, Milik também está ficando sem tempo para convencer um novo clube a contratá-lo. Seu contrato termina após a temporada. Pela primeira vez na carreira, ele corre o risco de ficar sem clube. Dificilmente encontrará um interessado no inverno. A prorrogação antecipada de seu contrato por mais um ano, em abril de 2025, já havia surpreendido. Havia, porém, um pequeno truque por trás da decisão. Como informou a Gazzetta dello Sport na época, o salário de Milik, estimado em 3,5 milhões de euros, foi simplesmente distribuído pelas duas temporadas seguintes, para mantê-lo por mais tempo recebendo menos.

Uma decisão pela qual a Juve merece reconhecimento e que, ao mesmo tempo, mostrou o quanto Milik era valorizado no clube. Afinal, naquele momento, ele já estava afastado havia meses por lesão. Prevalecia a esperança de que talvez pudesse voltar a jogar como havia feito em seu bom início no norte da Itália.

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Milik chegou à Juve em 2022, inicialmente por empréstimo do Olympique de Marselha. Convenceu ao marcar nove gols e dar uma assistência saindo do banco de reservas e, no ano seguinte, foi contratado em definitivo por cerca de sete milhões de euros. Vieram mais oito gols em pouco mais de 1.000 minutos em campo, até que as lesões o alcançaram.

Getty Images

Milik decepcionou na Bundesliga antes de explodir no Ajax

A melhor temporada de sua carreira, porém, já ficou mais de dez anos para trás. Depois de uma passagem decepcionante pelo Bayer Leverkusen (oito jogos, nenhum gol), que incluiu uma ida ao time reserva e um empréstimo ao FC Augsburg, Milik mostrou em tempo recorde no Ajax por que o Leverkusen o havia contratado do Gornik Zabrze, de sua terra natal, a Polônia, por 2,6 milhões de euros no início de 2013. O clube é hoje conhecido por ser o time do coração de Lukas Podolski.

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Primeiro, Milik brilhou por empréstimo em 2014/15 (23 gols e nove assistências em 34 partidas). Depois da transferência em definitivo, passou a marcar gols em série. Só na Eredivisie, fez 21 gols e deu oito assistências. O Napoli não perdeu tempo: pagou 32 milhões de euros por ele e garantiu ao Ajax um lucro de quase 30 milhões de euros na transferência.

Ao chegar à Itália, Milik inicialmente continuou de onde havia parado na Holanda. Depois de marcar dois gols em cada uma de duas partidas nas quatro primeiras rodadas da Serie A e repetir o feito na Liga dos Campeões, porém, veio seu primeiro grande revés: rompeu o ligamento cruzado. Em sua segunda temporada em Nápoles, também sofreu uma lesão grave no joelho. Mas o jogador, que disputou 73 partidas pela seleção polonesa, conseguiu se recuperar, continuou a mostrar seu faro de gol e, no verão de 2020, tomou uma decisão equivocada com consequências importantes.

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Após decisão equivocada com consequências importantes, Milik acabou na Juventus por um caminho indireto

Segundo relatos, Milik queria muito se transferir para a Juventus. A Roma também estaria entre os destinos mais prováveis. Mas a transferência desejada fracassou por causa das exigências elevadas do presidente Aurelio De Laurentiis. Como o atacante também recusou a renovação de seu contrato, que terminaria um ano depois, o então técnico Gennaro Gattuso o tirou do elenco. No auge da carreira, Milik acabou se tornando, de uma hora para outra, provavelmente o frequentador de arquibancada mais valioso do mundo.

"Eles me deram uma escolha: ou eu assinava, ou ia embora", disse Milik à imprensa polonesa alguns meses depois. "Decidi que queria experimentar algo novo, um lugar diferente. (...) A carreira profissional é curta, tenho 26 anos. Quero continuar crescendo, ser um jogador melhor. Acho que é o momento certo para aceitar um novo desafio. Sou uma pessoa que segue seus sentimentos."

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No fim, Milik acabou renovando o contrato em janeiro de 2021, foi emprestado ao Olympique de Marselha e ainda rendeu ao Napoli quase dez milhões de euros no verão seguinte. Na cidade portuária do sul da França, também não deixou que uma ou outra lesão o derrubasse. Após 30 gols em 55 jogos, seu sonho de jogar na Juve finalmente se realizou. Mas com muito menos partidas do que esperava.

IMAGO

Arkadiusz Milik: clubes e números da carreira profissional

Período Clube / equipe Jogos Gols Assistências 2010–2011 Rozwoj Katowice 10 4 0 2011–2012 Gornik Zabrze 40 12 4 2013–2015 Bayer 04 Leverkusen 8 0 0 2013 Bayer 04 Leverkusen II 5 5 0 2013–2014 FC Augsburg 20 2 2 2014–2016 Ajax 76 47 21 2016–2021 Napoli 122 48 5 2021–2023 Olympique de Marselha 55 30 3 desde 2022 Juventus 77 17 2 desde 2012 🇵🇱 Polônia (seleção) 73 17 17