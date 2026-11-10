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Tim Ursinus
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Apenas 34 minutos em campo pela Juventus desde 2024: o inacreditável azar com lesões de um ex-astro da Bundesliga

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Arkadiusz Milik já esteve entre os atacantes mais perigosos da Europa. Mas, por motivos trágicos, há mais de dois anos não consegue mostrar seu faro de gol na Juventus.

Foi mais um duro golpe para Arkadiusz Milik quando a Juventus anunciou, no início de setembro, seu elenco para a próxima temporada da Serie A. O técnico Luciano Spalletti não incluiu o jogador de 32 anos na lista para o campeonato. Como também não houve espaço para ele na Liga Europa, atrás dos reforços Nick Woltemade e Randal Kolo Muani (que decepcionaram em alguns momentos), atualmente ele só poderia entrar em campo na Copa da Itália.

Mas isso também ainda não aconteceu nesta temporada. Milik está fora da Juventus por lesão. Mais uma vez. Desde que chegou a Turim, no verão de 2022, disputou apenas 77 partidas pelo clube com mais títulos italianos. Mais trágico ainda: desde o verão de 2024, entrou em campo só duas vezes, somando míseros 34 minutos. No restante do tempo, Milik esteve afastado por lesão. A esta altura, deve conhecer os profissionais responsáveis por sua recuperação melhor do que boa parte do elenco atual.

Com isso, Milik perdeu cerca de 100 partidas. Entre as diversas lesões, há problemas graves no joelho, na panturrilha e na tíbia. Agora, são os músculos que o impedem de tentar um recomeço, se é que ainda é possível falar nisso diante de sua ausência das listas de inscritos. Embora a Juve não tenha informado o diagnóstico exato nem o tempo de afastamento, a imprensa italiana aponta uma sobrecarga. O polonês simplesmente já não está acostumado à carga de trabalho nos treinos.

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Esperança no verão dá lugar à frustração: Milik corre o risco de ficar sem clube pela primeira vez

Na preparação de verão, o atacante, perseguido implacavelmente pelo azar, chegou a ter um pequeno motivo para ter esperança: marcou seu primeiro gol após 813 dias em um amistoso contra o Palermo, em Perth, na Austrália. Parecia o começo de um novo capítulo, mas a história voltou a se repetir. A satisfação vivida na Austrália já deve ter dado lugar à frustração.

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Para piorar, Milik também está ficando sem tempo para convencer um novo clube a contratá-lo. Seu contrato termina após a temporada. Pela primeira vez na carreira, ele corre o risco de ficar sem clube. Dificilmente encontrará um interessado no inverno. A prorrogação antecipada de seu contrato por mais um ano, em abril de 2025, já havia surpreendido. Havia, porém, um pequeno truque por trás da decisão. Como informou a Gazzetta dello Sport na época, o salário de Milik, estimado em 3,5 milhões de euros, foi simplesmente distribuído pelas duas temporadas seguintes, para mantê-lo por mais tempo recebendo menos.

Uma decisão pela qual a Juve merece reconhecimento e que, ao mesmo tempo, mostrou o quanto Milik era valorizado no clube. Afinal, naquele momento, ele já estava afastado havia meses por lesão. Prevalecia a esperança de que talvez pudesse voltar a jogar como havia feito em seu bom início no norte da Itália.

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Milik chegou à Juve em 2022, inicialmente por empréstimo do Olympique de Marselha. Convenceu ao marcar nove gols e dar uma assistência saindo do banco de reservas e, no ano seguinte, foi contratado em definitivo por cerca de sete milhões de euros. Vieram mais oito gols em pouco mais de 1.000 minutos em campo, até que as lesões o alcançaram.

FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-GENOAGetty Images

Milik decepcionou na Bundesliga antes de explodir no Ajax

A melhor temporada de sua carreira, porém, já ficou mais de dez anos para trás. Depois de uma passagem decepcionante pelo Bayer Leverkusen (oito jogos, nenhum gol), que incluiu uma ida ao time reserva e um empréstimo ao FC Augsburg, Milik mostrou em tempo recorde no Ajax por que o Leverkusen o havia contratado do Gornik Zabrze, de sua terra natal, a Polônia, por 2,6 milhões de euros no início de 2013. O clube é hoje conhecido por ser o time do coração de Lukas Podolski.

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Primeiro, Milik brilhou por empréstimo em 2014/15 (23 gols e nove assistências em 34 partidas). Depois da transferência em definitivo, passou a marcar gols em série. Só na Eredivisie, fez 21 gols e deu oito assistências. O Napoli não perdeu tempo: pagou 32 milhões de euros por ele e garantiu ao Ajax um lucro de quase 30 milhões de euros na transferência.

Ao chegar à Itália, Milik inicialmente continuou de onde havia parado na Holanda. Depois de marcar dois gols em cada uma de duas partidas nas quatro primeiras rodadas da Serie A e repetir o feito na Liga dos Campeões, porém, veio seu primeiro grande revés: rompeu o ligamento cruzado. Em sua segunda temporada em Nápoles, também sofreu uma lesão grave no joelho. Mas o jogador, que disputou 73 partidas pela seleção polonesa, conseguiu se recuperar, continuou a mostrar seu faro de gol e, no verão de 2020, tomou uma decisão equivocada com consequências importantes.

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Após decisão equivocada com consequências importantes, Milik acabou na Juventus por um caminho indireto

Segundo relatos, Milik queria muito se transferir para a Juventus. A Roma também estaria entre os destinos mais prováveis. Mas a transferência desejada fracassou por causa das exigências elevadas do presidente Aurelio De Laurentiis. Como o atacante também recusou a renovação de seu contrato, que terminaria um ano depois, o então técnico Gennaro Gattuso o tirou do elenco. No auge da carreira, Milik acabou se tornando, de uma hora para outra, provavelmente o frequentador de arquibancada mais valioso do mundo.

"Eles me deram uma escolha: ou eu assinava, ou ia embora", disse Milik à imprensa polonesa alguns meses depois. "Decidi que queria experimentar algo novo, um lugar diferente. (...) A carreira profissional é curta, tenho 26 anos. Quero continuar crescendo, ser um jogador melhor. Acho que é o momento certo para aceitar um novo desafio. Sou uma pessoa que segue seus sentimentos."

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No fim, Milik acabou renovando o contrato em janeiro de 2021, foi emprestado ao Olympique de Marselha e ainda rendeu ao Napoli quase dez milhões de euros no verão seguinte. Na cidade portuária do sul da França, também não deixou que uma ou outra lesão o derrubasse. Após 30 gols em 55 jogos, seu sonho de jogar na Juve finalmente se realizou. Mas com muito menos partidas do que esperava.

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Arkadiusz Milik: clubes e números da carreira profissional

Período

Clube / equipe

Jogos

Gols

Assistências

2010–2011

Rozwoj Katowice

10

4

0

2011–2012

Gornik Zabrze

40

12

4

2013–2015

Bayer 04 Leverkusen

8

0

0

2013

Bayer 04 Leverkusen II

5

5

0

2013–2014

FC Augsburg

20

2

2

2014–2016

Ajax

76

47

21

2016–2021

Napoli

122

48

5

2021–2023

Olympique de Marselha

55

30

3

desde 2022

Juventus

77

17

2

desde 2012

🇵🇱 Polônia (seleção)

73

17

17

Written byTim Ursinus

Correspondente de futebol alemão e europeu

Embora uma carreira como goleiro não tenha se concretizado, o futebol sempre foi uma constante na minha vida. Desde criança, ficou claro que o jornalismo esportivo seria o caminho a seguir. Após um estágio na redação de esportes do Schwäbisches Tagblatt em minha cidade natal, Tübingen, estudei em Karlsruhe — uma escolha um tanto questionável para um suábio. No final de 2018, comecei como estagiário na SPOX e GOAL, permaneci como estudante trabalhador e, finalmente, me tornei trainee de redação. Desde 2023, sou membro permanente das equipes editoriais. Em setembro de 2024, assumi o papel de SEO Senior, mas também trabalho como repórter e editor-chefe de plantão.

🎯 Áreas principais:

Delegar artigos de SEO e gerenciar freelancers nessa área

Cobertura em campo de clubes da Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB e Eintracht Frankfurt)

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Pesquisa e redação de notícias esportivas

Como me envolvi com o futebol:

Tudo começou com o triunfo do FC Bayern na Liga dos Campeões no início dos anos 2000, quando Oliver Kahn defendeu três pênaltis e se tornou o herói da minha infância. A memória é um pouco nebulosa, pois eu tinha apenas quatro anos na época. No entanto, não demorou muito para que eu rasgasse o papel de embrulho do meu primeiro par de luvas de goleiro.

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

Há muitos. Principalmente, recordo minhas atribuições como repórter — em Paris, Madri ou Milão. Além disso, há as viagens pessoais de groundhopper, que permanecerão inesquecíveis para sempre.

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