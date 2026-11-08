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Apenas 30 minutos: Flick revela surpresa estrondosa sobre Eric García antes do confronto com o Atlético

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
H. Flick
Espanha
Alemanha

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O alemão Hansi Flick, treinador do Barcelona, revelou os motivos de suas escolhas para a escalação titular no confronto diante do Atlético de Madrid, marcado para esta noite, esclarecendo a situação de Eric García quanto à participação e o segredo por trás da preferência por Marc Bernal em vez de Frenkie de Jong para suprir a ausência de Rodri. Ele também destacou o desejo de sua equipe de conquistar a vitória no duelo que reúne o líder do campeonato com o segundo colocado.

Flick disse, em declarações à imprensa antes da partida, que a presença de Eric García no banco de reservas se deve a dois fatores: a falta de prontidão total do jogador e sua confiança em Brian Fariñas, que vem apresentando bons níveis no período recente.

Ele explicou: "As duas coisas juntas. Brian jogou bem e passa por um momento especial, assim como Lamine Yamal nesse setor, e as coisas estão indo muito bem. Precisamos administrar os minutos de participação de Eric, e estou feliz com seu retorno à lista da equipe, mas ele não pode jogar mais de 30 minutos".

Sobre a natureza da aguardada partida diante do Atlético de Madrid, o treinador alemão indicou que os confrontos anteriores dão à equipe o conhecimento sobre as características do adversário, mas isso não elimina a necessidade de encarar o jogo como um novo começo, ressaltando a importância de demonstrar confiança e qualidade desde o primeiro minuto.

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E acrescentou: "Quero ver a equipe mostrar sua qualidade e força, com a consciência de que jogar aqui não é fácil, porque o Atlético luta, e nós também temos que lutar. O importante é mostrarmos nossas capacidades com a bola, e tentarmos constantemente criar chances, movimentando o adversário e a bola".

Quanto à escolha de Marc Bernal em vez de Frenkie de Jong para suprir a ausência de Rodri, Flick elogiou os níveis apresentados pelo jovem jogador ao longo da temporada, dizendo: "Marc Bernal fez um trabalho excelente nesta temporada, e em cada partida da qual participou apareceu bem, e estou muito feliz com ele".

O treinador do Barcelona encerrou sua fala reafirmando que o objetivo de sua equipe é claro no confronto diante do Atlético de Madrid, por se tratar de uma partida que reúne o líder da tabela com o segundo colocado, destacando que seus jogadores entram no duelo com muita confiança e com o desejo de traduzir essa confiança em vitória.

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