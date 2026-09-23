Quando Jürgen Klopp divulgou sua primeira convocação na semana passada, ele trouxe várias surpresas. Nada menos que 16 estreantes foram chamados pelo novo técnico da seleção para sua lista de 44 jogadores - incluindo até um atleta que, no momento da convocação, não entrava em campo havia mais de cinco meses: Serge Gnabry.

O jogador ofensivo de 31 anos sofreu uma grave lesão nos adutores em meados de abril. Por isso, ele não perdeu apenas a reta final da temporada com o Bayern de Munique e a Copa do Mundo na América do Norte, mas também a preparação e o início da temporada. Gnabry só fez seu retorno um dia após o anúncio da convocação. Na vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin, ele atuou por 13 minutos.

O fato de Klopp ainda assim tê-lo convocado para a equipe da DFB é, sem dúvida, uma considerável demonstração de confiança. Ainda mais porque, ao lado de Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala e Finn Dahmen, Gnabry é um dos apenas quatro jogadores autorizados a permanecer durante todo o período de jogos de seleções.

Gnabry já foi visto como símbolo da estagnação no futebol alemão

Para um ou outro não convocado, o tratamento especial de Klopp com Gnabry combinado com algumas de suas justificativas para recusas deve ter causado estranheza. Deniz Undav ficou fora porque, segundo Klopp, "ainda não encontrou realmente seu ritmo nesta temporada". Apesar de problemas no tendão de Aquiles, Undav ao menos disputou seis partidas e deu quatro assistências. Já Leroy Sane, que havia atuado em todos os jogos oficiais do Galatasaray nesta temporada, "ainda não se firmou de verdade", segundo Klopp.

Os dois realmente não convenceram nas últimas atuações. Que o técnico da seleção abra mão deles e prefira testar novatos sem desgaste é compreensível. Mas Gnabry certamente "entrou menos nesta temporada" e "se firmou menos" do que Undav e Sane. Ele não tem ritmo de jogo e ainda está fisicamente muito longe dos 100 por cento. A diferença: ao contrário dos dois jogadores que foram titulares na estreia da Copa do Mundo e agora são ignorados, Klopp aparentemente vê em Gnabry, de forma geral, o potencial para desempenhar um papel importante no recomeço da equipe da DFB.

Certamente ajuda Gnabry o fato de ter ficado fora da vergonhosa Copa do Mundo e, por isso, ser visto por Klopp e pela opinião pública como alguém menos marcado. E isso embora, aos 31 anos, ele já esteja há muito tempo em uma idade mais avançada para um jogador de futebol. De fato, na lista de 44 nomes, apenas o capitão Joshua Kimmich (também 31) e o novo, velho goleiro titular Marc-Andre ter Stegen (34) são mais velhos que Gnabry.

No geral, é uma evolução notável a que Gnabry apresentou nos últimos tempos. Afinal, não faz tanto tempo assim que ele também era alvo constante de controvérsia. Na seleção, mas sobretudo no Bayern de Munique. Caro demais, propenso demais a lesões e por aí vai. Assim como Sane ou também Leon Goretzka e, por vezes, até Kimmich, Gnabry era visto como símbolo da estagnação no futebol alemão.

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Serge Gnabry fez uma grande temporada pelo Bayern de Munique

Ainda na primavera de 2025, ele era considerado um candidato à venda no Bayern de Munique. Depois, porém, o destino sorriu amplamente para ele. Thomas Müller se transferiu para Vancouver, Jamal Musiala sofreu uma grave lesão, e os bávaros não quiseram bancar uma contratação cara. Serge, temos uma vaga de titular na posição de camisa 10 para oferecer! E Gnabry aproveitou a oportunidade inesperada.

Ele somou 21 participações em gols na temporada passada e deu ao jogo do time de Munique uma dimensão extra como elemento livre entre Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz. Especialmente na Liga dos Campeões, teve algumas atuações brilhantes. Na vitória contra o Paris Saint-Germain na fase de liga, Gnabry fez um primeiro tempo praticamente perfeito, antes de ser substituído no intervalo por causa da expulsão de Diaz. Ele também brilhou nas oitavas de final contra a Atalanta Bergamo e nas quartas de final contra o Real Madrid. No meio disso aconteceu algo que por muito tempo parecia impensável: em fevereiro, Gnabry assinou um novo contrato com o Bayern de Munique (até 2028).

Só a grave lesão pouco antes da fase decisiva da temporada o freou. O que teria sido possível na semifinal contra o PSG com um Gnabry na forma apresentada no duelo da fase de liga contra o próprio PSG?

Vincent Kompany: "Nós não esquecemos o quão bom ele foi"

Enquanto Gnabry trabalhava em seu retorno nos últimos meses, a concorrência no Bayern de Munique por sua posição ideal no meio-campo ofensivo aumentou. Depois de sua forte Copa do Mundo, os bávaros contrataram Ismael Saibari junto ao PSV Eindhoven por 50 milhões de euros. Ao mesmo tempo, Musiala voltou a se aproximar de sua melhor forma recentemente. Michael Olise e Lennart Karl também podem atuar centralizados.

Quando o retorno de Gnabry contra o Union Berlin começou a se desenhar, o técnico Vincent Kompany garantiu: "Nós não esquecemos o quão bom ele foi na temporada passada." Se Gnabry "voltar ao seu nível, todos os outros nessa posição também terão de ir bem", avaliou Kompany. "Então você volta a ter essa dinâmica de concorrência positiva. É isso que queremos no fim das contas."

Graças à demonstração de confiança de Klopp, Gnabry agora está na confortável situação de poder continuar sua recuperação no ambiente da seleção. "Para mim, é uma grande vantagem que ele me leve e que eu possa seguir no ritmo ali", disse Gnabry. É bem possível que ele também celebre seu retorno à equipe da DFB em um dos quatro jogos.



