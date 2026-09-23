Quando Jürgen Klopp anunciou sua primeira convocação na semana passada, ele trouxe várias surpresas. Nada menos que 16 estreantes foram chamados pelo novo técnico da seleção para sua lista de 44 jogadores — inclusive um atleta que, no momento da convocação, não disputava uma única partida havia mais de cinco meses: Serge Gnabry.

O atacante de 31 anos sofreu uma grave lesão nos adutores em meados de abril. Por isso, ele não perdeu apenas a reta final da temporada com o Bayern de Munique e a Copa do Mundo na América do Norte, mas também a preparação e o início da temporada. Gnabry só fez seu retorno no dia seguinte ao anúncio da convocação. Na vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin, ele atuou por 13 minutos.

Mesmo assim, o fato de Klopp tê-lo convocado para a seleção alemã representa uma considerável demonstração de confiança. Ainda mais porque, ao lado de Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala e Finn Dahmen, Gnabry é um dos apenas quatro jogadores autorizados a permanecer durante toda a janela de jogos internacionais.

Gnabry já foi visto como símbolo da estagnação do futebol alemão

Para um ou outro jogador não convocado, o tratamento especial de Klopp com Gnabry, somado a algumas de suas justificativas para as ausências, deve ter causado estranheza. Deniz Undav ficou fora porque, segundo Klopp, "ainda não encontrou realmente o ritmo nesta temporada". Apesar de problemas no tendão de Aquiles, Undav ao menos disputou seis partidas e deu quatro assistências. Leroy Sané, que havia atuado em todos os jogos oficiais do Galatasaray nesta temporada, por sua vez "ainda não se firmou de verdade", de acordo com Klopp.

Os dois realmente não vinham convencendo nas últimas atuações. Que o técnico da seleção abra mão deles e prefira testar novatos sem desgaste é compreensível. Mas Gnabry certamente "entrou menos nesta temporada" e "se firmou menos" do que Undav e Sané. Ele não tem ritmo de jogo e, fisicamente, ainda está longe dos 100%. A diferença: ao contrário dos dois jogadores de Copa do Mundo que agora foram ignorados, Klopp aparentemente vê em Gnabry, de forma geral, o potencial para exercer um papel importante no recomeço da seleção alemã.

Certamente pesa a favor de Gnabry o fato de ele ter ficado fora da vexatória Copa do Mundo e, assim, ser visto por Klopp e pela opinião pública como alguém sem esse peso. E isso embora, aos 31 anos, ele já esteja há muito tempo em uma faixa etária mais avançada para um jogador de futebol. De fato, na lista de 44 nomes, apenas o capitão Joshua Kimmich (também com 31) e o novo velho goleiro titular Marc-Andre ter Stegen (34) são mais velhos que Gnabry.

No geral, trata-se de uma evolução notável a que Gnabry apresentou no passado recente. Afinal, não faz tanto tempo assim que ele também era alvo constante de controvérsias. Na seleção, mas sobretudo no Bayern de Munique. Caro demais, propenso demais a lesões e por aí vai. De forma semelhante a Sané, ou também Leon Goretzka e, às vezes, até Kimmich, Gnabry era visto como símbolo da estagnação do futebol alemão.

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Serge Gnabry fez uma grande temporada pelo Bayern de Munique

Ainda na primavera de 2025, ele era considerado candidato à venda no Bayern de Munique. Depois, porém, o destino foi extremamente generoso com ele. Thomas Müller se transferiu para Vancouver, Jamal Musiala sofreu uma lesão grave, e os bávaros não quiseram investir em uma contratação cara. Serge, temos uma vaga de titular na posição de camisa 10 para oferecer! E Gnabry aproveitou a oportunidade inesperada.

Na temporada passada, ele somou 21 participações em gols e deu ao jogo do time de Munique uma dimensão extra como elemento livre entre Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz. Principalmente na Champions League, protagonizou algumas atuações extraordinárias. Na vitória sobre o Paris Saint-Germain na fase de liga, Gnabry fez um primeiro tempo praticamente perfeito, antes de ser substituído no intervalo por causa da expulsão de Diaz. Também brilhou nas oitavas de final contra a Atalanta Bergamo e nas quartas de final diante do Real Madrid. No meio disso tudo, aconteceu algo que por muito tempo pareceu impensável: em fevereiro, Gnabry assinou um novo contrato com o Bayern de Munique (até 2028).

Só a grave lesão pouco antes da fase decisiva da temporada o parou. O que teria sido possível na semifinal contra o PSG com um Gnabry na forma que apresentou no duelo da fase de liga contra o PSG?

Vincent Kompany: "Não esquecemos como ele foi bem"

Enquanto Gnabry trabalhava em seu retorno nos últimos meses, a concorrência no Bayern de Munique por sua posição preferida no meio-campo ofensivo ficou ainda mais acirrada. Após sua forte Copa do Mundo, os bávaros contrataram Ismael Saibari junto ao PSV Eindhoven por 50 milhões de euros. Ao mesmo tempo, Musiala voltou recentemente a se aproximar de sua melhor forma. Michael Olise e Lennart Karl também podem atuar pelo centro.

Quando o retorno de Gnabry contra o Union se desenhava, o técnico Vincent Kompany garantiu: "Não esquecemos como ele foi bem na temporada passada." Se Gnabry "voltar ao seu nível, todos os outros da posição também terão de estar bem", avaliou Kompany. "Aí você volta a ter essa dinâmica de concorrência positiva. É isso que queremos no fim das contas."

Graças à confiança demonstrada por Klopp, Gnabry agora vive a situação confortável de poder seguir sua recuperação no ambiente da seleção. "Para mim, é um grande ponto positivo que ele esteja me levando e que eu possa continuar no ritmo por lá", disse Gnabry. É bem possível que ele também faça seu retorno à seleção alemã em um dos quatro jogos.