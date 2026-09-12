



Ilkay Gündogan esteve em campo por 11 minutos pelo Galatasaray Istambul nesta temporada, reconhecidamente ainda bastante jovem, antes do jogo contra o Kocaelispor no domingo (19h), pela Süper Lig. Depois de entrar no primeiro jogo da liga contra o Corum FK (2 a 2), ele atuou por mais seis minutos na derrota por 3 a 1 para o Sporting Lisboa.

Na sequência, surgiram fortes críticas ao ex-capitão da seleção alemã. Um especialista zombou da falta de velocidade do meio-campista, enquanto nas redes sociais torcedores pediram sua saída.

Agora, os responsáveis pelo Galatasaray certamente não devem dar importância demais aos comentários nas redes sociais, mas supostamente chegaram à mesma conclusão. Como informa o jornal turco de oposição ao governo Sözcu, de grande alcance, os dirigentes do campeão turco estariam considerando se desfazer no inverno de um trio liderado por Gündogan.

Por que Ilkay Gündogan não joga mais no Galatasaray?

Além de Gündogan, também fariam parte do grupo o ex-jogador do Schalke Kaan Ayhan, nascido em Gelsenkirchen, e Wilfried Singo. Ayhan (31) tem apenas um minuto em campo na atual temporada e não foi inscrito para a Champions League, enquanto o defensor Singo, de 25 anos, foi quem mais atuou até agora entre os três: 41 minutos.

O jornalista Ibrahim Seten também afirmou no canal do YouTube 343 Digital que o trio estaria em uma espécie de lista de dispensa. Ele também revelou um suposto próximo destino para Gündogan. Segundo ele, o ex-astro do Manchester City e do FC Barcelona estaria a caminho da MLS ou da Arábia Saudita.

Gündogan havia se transferido para seu clube do coração, o Galatasaray, no outono de 2025. Se na temporada passada ele ainda entrou em campo 38 vezes no total das competições (2 gols e 5 assistências), na atual temporada até agora praticamente não tem papel algum. A razão seriam motivos puramente táticos/esportivos, ao menos não se sabe de nenhum desentendimento ou algo semelhante com o técnico Okan Buruk.



