"Ainda quero jogar futebol o máximo possível, porque é o que mais amo", resumiu Ilkay Gündogan em setembro de 2025, em uma declaração emocionada aos torcedores do Manchester City, justificando assim sua transferência sem custos para o Galatasaray de Istambul. Apesar da idade avançada, ele disse que ainda se sentia em forma: "Acredito de verdade que ainda posso atuar em alto nível por uma equipe da Champions League." Além disso, o jogador, hoje com 35 anos, poderia defender o clube favorito de sua infância, "em um país que significa muito para mim". A assinatura do contrato foi acompanhada de uma foto sua quando criança usando um boné do Gala, que ele havia publicado pouco antes.

Quase exatamente 13 meses depois, porém, os sonhos de Gündogan se desfizeram. O tempo de jogo, tão importante para ele, está próximo de zero. São míseros 11 minutos distribuídos em duas partidas. Mais recentemente, passou seis jogos consecutivos da Süper Lig inteiros no banco de reservas. Não surpreende que, no momento, a frustração pese mais do que o fato de vestir a camisa do clube do coração desde a infância. Ainda assim, surpreendeu que o experiente jogador, normalmente tão ponderado, tenha perdido a paciência em público no sábado.

Questionado se estava pronto para reencontrar seu ex-clube, o Barcelona, na terça-feira, pela Champions League, Gündogan respondeu de forma ríspida após passar mais 90 minutos no banco contra o Kasimpasa: "Eu não jogo. Então por que deveria estar pronto?" Como era de esperar, a declaração causou grande repercussão na imprensa turca e entre os torcedores, ambientes sempre tomados pela emoção. Por isso, o técnico do Galatasaray, Okan Buruk, tratou de minimizar o assunto o mais rápido possível. "Acho que a declaração de Ilkay foi mal interpretada. Ele pode ter ficado um pouco tenso depois do jogo porque se aqueceu e não entrou", disse, segundo o jornalista Burhan Can Terzi. E ressaltou: "Não dei muita importância a isso, porque Ilkay treina bem e está esperando para jogar."

Para Gündogan, porém, o assunto dificilmente está encerrado. Uma saída parece cada vez mais próxima. Sua condição de reserva, no entanto, não surgiu do nada.

Ilkay Gündogan é alvo de críticas: por que sua condição de reserva já dava sinais

Logo após sua chegada, recebida com euforia pelos apaixonados torcedores, já era possível perceber que Gündogan não teria vida fácil no Bósforo a longo prazo. O meio-campista, que Pep Guardiola chegou a idolatrar por sua técnica e inteligência com a bola, demonstrava dificuldades de adaptação. Ainda assim, depois de voltar aos Sky Blues após uma passagem de um ano pelo Barça, ele havia jogado regularmente. Foram expressivas 54 partidas ao todo, sendo 33 pela Premier League e dez pela Champions League. Quem vinha jogando tanto certamente teria uma vaga de titular na primeira divisão da Turquia, de nível indiscutivelmente inferior, certo? Muita gente deve ter pensado assim, e Gündogan aparentemente também, como deixam claro as palavras de sua publicação de despedida.

Um engano, como logo ficou evidente. Gündogan até jogava com regularidade, mas estava longe de ser titular absoluto. Em 32 partidas pelo campeonato e pela Champions League, entrou no decorrer do jogo 12 vezes e foi substituído 15. Agora, é raro até que seu número apareça, em cores neon, na placa de substituições. As críticas, sobre as quais seu companheiro Leroy Sané também poderia falar bastante, são as mesmas de antes nos jornais, entre os comentaristas e nas redes sociais: Gündogan seria lento demais, teria pouca influência no jogo e apresentaria deficiências físicas.

"As deficiências são conhecidas há dois meses e meio, e então colocam İlkay em campo, mas ele nem aparece no jogo. Alguns no centro de treinamento dizem que ele não corre rápido o suficiente", afirmou, por exemplo, o ex-jogador da seleção turca Nihat Kahveci após a breve participação de cinco minutos de Gündogan contra o Sporting de Lisboa, na estreia da Champions League, algumas semanas atrás. Na ocasião, a mulher de Gündogan discutiu na internet com torcedores decepcionados do Cim Bom. Sua resposta desafiadora aos insultos, alguns deles pesados, dirigidos ao marido nas redes sociais: "Se vocês querem saber por que Ilkay não joga, perguntem ao treinador de vocês, não a mim."

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Contrato do jogador de alto salário está perto do fim: Ilkay Gündogan nega rumor

Segundo informações, está descartada a renovação do contrato de Gündogan, que termina ao fim da temporada. O jornal turco Sabah chega a afirmar que o Gala pressionaria por uma transferência no inverno. O clube da metrópole turca quer encerrar a situação o mais rápido possível e se desfazer do veterano, ainda que seja apenas para tirar da folha salarial seus supostos 4,5 milhões de euros anuais. Buruk também não estaria disposto a lhe dar novamente um papel de maior destaque no restante da temporada.

O próprio Gündogan, por sua vez, afirmou ao Mundo Deportivo que não pensa em sair. "Os rumores de transferência não são verdadeiros. Quero continuar aqui depois da janela de transferências de inverno e dar tudo para conquistar mais um título com o Galatasaray." Outro indício de que a notícia pode ser falsa: a reportagem não citou possíveis interessados.

No verão, um ambicioso ex-clube da Alemanha pode representar uma saída. Não o Borussia Dortmund, mas o 1. FC Nuremberg, da segunda divisão. Após um início de temporada fulminante, com um futebol ofensivo impressionante sob o comando do técnico Miroslav Klose e graças a uma política de transferências e a um trabalho nas categorias de base impressionantes, o clube da Francônia ocupa a segunda posição na tabela, com 17 pontos em sete jogos.

Ilkay Gündogan: volta a um antigo amor?

Gündogan começou a carreira profissional em 2009 no clube, e os rumores sobre um possível retorno persistem há anos. Em parte porque ele próprio flerta publicamente com essa possibilidade. "Claro que consigo me imaginar voltando. Seja qual for o papel. Talvez por mais um ou dois anos como jogador, ou como dirigente, treinador, não sei. Tudo isso é possível", disse Gündogan em entrevista à Sky em julho.

Para a volta do filho pródigo, que faria os corações dos românticos do futebol e, sobretudo, dos torcedores do FCN baterem mais forte, provavelmente seria necessário o acesso à Bundesliga. Um reencontro no inverno já seria improvável por causa do obstáculo financeiro, a menos que o Galatasaray rescindisse o contrato de Gündogan, contrariando as expectativas. Um empréstimo também não seria uma solução temporária. Os estatutos da Fifa determinam que, no fim do empréstimo, o profissional ainda deve ter pelo menos um ano de contrato com o clube de origem, ou uma opção correspondente de prorrogação, para que não possa ser dispensado e, em seguida, fique sem clube.

Se Gündogan realmente aceitar a situação e conviver com ela por mais meio ano, poderá chegar sem custos ao Nuremberg no verão. Assim, em seu antigo amor, finalmente voltaria a fazer o que mais gosta: jogar futebol.

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Os clubes da carreira profissional de Ilkay Gündogan