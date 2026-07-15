Apenas 10 jogadores conseguiram isso... Uma conquista lendária aguarda Rodri na final da Copa do Mundo

Pat Rodri, estrela da seleção espanhola, está a um passo de um feito lendário, alcançado por apenas 10 jogadores na história do futebol.

A Espanha se classificou para a final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a França por 2 a 0, ontem, terça-feira, na semifinal.

Rodri é considerado um dos principais jogadores da “La Roja” neste Mundial, apesar de ter enfrentado, antes do torneio, problemas físicos que o impediram de atingir seu melhor nível.

A final no domingo o aguarda, e lá ele poderá completar a tríplice coroa: conquistar a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, até o momento, dez jogadores conseguiram conquistar os três principais prêmios em nível de seleção nacional, clube e individual.

Bobby Charlton, lenda do futebol inglês, venceu a Copa do Mundo de 1966 com a Inglaterra e, graças a isso, recebeu a Bola de Ouro; dois anos depois, em 1968, conquistou a primeira Copa da Europa para o futebol inglês com o Manchester United, exatamente dez anos após o desastre aéreo de Munique.

Gerd Müller foi o próximo jogador a alcançar essa conquista. O “Torpedo” foi o primeiro alemão a ganhar a Bola de Ouro, em reconhecimento ao seu desempenho excepcional com a Alemanha na Copa do Mundo de 1970, no México.

O Brasil venceu aquele torneio, mas o prêmio de melhor jogador era restrito aos jogadores de futebol europeus.

Em 1974, Müller venceu a Copa do Mundo, disputada em seu país, e a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique contra o Atlético de Madrid.

Já seu compatriota e companheiro de seleção, Franz Beckenbauer, conquistou a Bola de Ouro em 1972, além da Eurocopa e da Copa do Mundo, também em 1974.

O italiano Paolo Rossi conquistou a Copa do Mundo e a Bola de Ouro após vencer a Copa do Mundo de 1982 na Espanha; com a Juventus, em 1985, completou a tríplice coroa.

O próximo jogador a alcançar essa conquista foi Zinedine Zidane, vencedor da Copa do Mundo com a França e da Bola de Ouro em 1998, que também conquistou a Liga dos Campeões com o Real Madrid em 2002.

Já o brasileiro Rivaldo conquistou todos esses títulos em períodos diferentes... Em 1999, conquistou a Bola de Ouro com o Barcelona; em 2002, venceu a Copa do Mundo com o Brasil na Coreia do Sul e no Japão; e, em 2003, conquistou a Liga dos Campeões com o Milan, tornando-se o primeiro jogador fora da Europa a conquistar esses três prêmios.

Ronaldinho seguiu os passos deles ao conquistar a Copa do Mundo de 2002, a Bola de Ouro de 2005 e a Liga dos Campeões de 2006.

Kaká também jogou na Coreia do Sul e no Japão e, em 2007, conquistou a Liga dos Campeões e o prêmio de Melhor Jogador do Mundo.

Agora chegou a vez de Lionel Messi. Em 2022, no Catar, ele completou a tríplice coroa ao conquistar o título da Copa do Mundo, após ter conquistado quatro títulos da Liga dos Campeões — o primeiro em 2006 — e oito prêmios da Bola de Ouro — o primeiro em 2009.

E Ousmane Dembélé, ao conquistar a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro de 2025, completou a lista dos dez jogadores aos quais Rodri poderá se juntar no próximo domingo, formando um time lendário.