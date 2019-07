Apenas 10 dos 27 Estados brasileiros já tiveram time na Libertadores da América

Torneio de clubes mais importante da América do Sul está na sua 60ª edição

A da América está em sua 60ª edição. Ela é o torneio de clubes mais importante da América Latina e conta com representação de diversos países do continente.

Aqui no , a Libertadores é amada pelos torcedores que fazem o possível para encher os estádios em dias de jogos internacionais. As cidades que recebem os jogos viram grandes centros do futebol com habitantes de outros países desfilando pelas ruas orgulhosos com as camisas de seus clubes.

Em levantamento feito pela Goal Brasil , observou-se que apenas 37% dos Estados brasileiros já foram representados na Copa Libertadores. Das 27 federações que compõem o Brasil, apenas 10 delas já tiveram times participantes seja na fase de grupos ou fase preliminar do certame continental.

Brasil na Libertadores: participações por Estado

ESTADO PARTICIPAÇÕES EM LIBERTADORES 74 Rio de Janeiro 36 Rio Grande do Sul 32 Minas Gerais 27 Paraná 9 Pernambuco 3 Santa Catarina 3 1 1 Pará 1

O Estado de São Paulo tem mais que o dobro de participações do que o Rio de Janeiro, que ocupa a segunda colocação, em número de participações. Das 189 vezes que times brasileiros participaram da competição, os clubes paulistas somam 74 dessas participações. Dos três clubes que mais jogaram o torneio, dois deles são de São Paulo ( , São Paulo e estão empatados com 19 participações cada).

Dos 27 Estados brasileiros, 16 deles nunca conseguiram mandar um time sequer à Libertadores. São eles: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Ou seja, 63% dos Estados brasileiros nunca tiveram jogos de Libertadores em seu território.

A predominância das equipes paulistas se evidencia no número de títulos conquistados na competição.

Brasil na Libertadores: times campeões

TIME ESTADO TÍTULOS Grêmio RS 3 São Paulo SP 3 SP 3 MG 2 RS 2 Atlético Mineiro MG 1 SP 1 RJ 1 Palmeiras SP 1 RJ 1

Se a realidade de participações já é discrepante com a maioria dos Estados, o quadro se acentua quando o assunto é título de campeão. Apenas quatro Estados conseguiram ser campeões do torneio: São Paulo (8), Rio Grande do Sul (5), Minas Gerais (3) e Rio de Janeiro (2), com isso soma-se 18 títulos ao Brasil.

Na atual edição, seis times brasileiros se classificaram para as oitavas de final. E desses seis apenas um foge à hegemonia de Estado com título. Trata-se do Paranaense, que mesmo estando na região Sul, nunca venceu a competição (chegou à final uma vez contra o São Paulo, em 2005, e venceu a em 2018). As outras equipes - Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Internacional e Grêmio - fazem parte do eixo de Estados que já alcançaram a glória da Libertadores.

Há quem diga que tais números são óbvios e que o futebol é assim mesmo, porém, essas estatísticas apenas reforçam o grande problema de desigualdade já existente - e que fica cada vez mais grave - no Brasil.