Apelo de Mbappé, elogios de Tuchel e Cavani: PSG abraça Neymar em meio a novela

Enquanto ainda não sabe se vai para o Barcelona, o craque brasileiro treina em meio ao carinho de seus atuais companheiros de time

A situação segue igual: Neymar quer sair do , mas o clube francês pede um valor alto, que ainda não foi oferecido. E enquanto ninguém sabe o que pode acontecer, o camisa 10 treina com os companheiros, embora não venha sendo utilizado nos jogos de pré-temporada.

Uma permanência no Parque dos Príncipes, contudo, ainda não está descartada. Inclusive, já que a temporada europeia está prestes a começar, alguns dos principais nomes da equipe parisiense, quando perguntados sobre a situação do brasileiro, são apenas elogios a Neymar.

Nesta sexta-feira (02), por exemplo, Mbappé, Edinson Cavani e o técnico Thomas Tuchel foram só boas palavras em relação ao atacante, e não esconderam o desejo de vê-lo seguir no clube.

“Você viu o treinamento? Então você sabe. Ele foi muito bem, bom estado de espírito, qualidade. Ele ama futebol. Infelizmente, está suspenso, mas está conosco", disse o treinador alemão, que de qualquer forma não poderá escalar Neymar na Supercopa da , às 08h30 deste sábado (03), contra o .

“Ele tem uma situação que todo mundo conhece, não havia coisas particulares. Ele treinou e demonstrou sua qualidade. Claro que eu quero que ele fique. Falei com ele, ele sabe o que penso dele e da situação. Tudo está bem entre nós. Nós temos um relacionamento baseado na honestidade e respeito. Ele sabe que eu o respeito e o admiro”, disse Kylian Mbappé.

Até mesmo Edinson Cavani, com quem Neymar teve problemas em seu início de caminhada na França, manifestou a vontade de seguir fazendo uma parceria no ataque: “É verdade que tivemos nossas disputas durante os primeiros meses depois da chegada dele, mas é muito bom poder conversar um com outro para se explicar, e foi isso que aconteceu. As mídias sociais e a comunicação externa ao clube são muito exageradas e muita coisa que foi dita sobre nós não é verdade”.

“Eu o valorizo muito. É um menino de bom coração. Eu espero que tudo que tenha acontecido dê a ele a experiência para crescer como indivíduo. Eu acredito que ele ainda tem muito o que dar ao Paris. Sim, eu gostaria que ele ficasse no PSG. Jogar com grandes jogadores como ele e Mbappé é sempre muito bom. Agora é importante que nós encontremos uma conexão entre nós para criar um bom time e uma boa atmosfera de trabalho, com sacrifício e profissionalismo”.

Se ainda não sabe se irá ou não para o , que é sua vontade, ao menos Neymar vê o elenco do começar a abraça-lo independentemente do que possa acontecer.