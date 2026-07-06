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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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“Apelido que mancha o Brasil”... Choque em El Ogoun traz à memória o “escândalo de Garrincha” na final da Copa do Mundo de 1962

Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
Copa do Mundo
F. Balogun
Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
EUA
Bélgica
Brasil
Noruega

A história expõe os desastres da FIFA

O mundo do futebol continua em choque com a decisão da FIFA sobre o atacante americano Folarin Balogun, que lhe permitiu participar da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica, após a suspensão de sua expulsão na partida contra a Bósnia e Herzegovina.

A Federação Belga de Futebol anunciou, em comunicado divulgado no final da noite de ontem, que está analisando as medidas a serem tomadas e apresentou hoje um recurso contra a decisão.

 De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, independentemente dos regulamentos, há um precedente muito semelhante. Isso ocorreu na Copa do Mundo de 1962, no Chile.

 O brasileiro Garrincha foi expulso na partida da semifinal contra a seleção anfitriã por agredir Eladio Rojas. A partida terminou com uma vitória esmagadora do Brasil por 4 a 2.

 Assim, o Brasil chegou à final inicialmente sem Pelé, que estava lesionado no início do torneio, e sem Garincha. Além disso, enfrentou a Tchecoslováquia, única seleção que empatou com o Brasil em 0 a 0 na fase de grupos.

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A Confederação Brasileira de Futebol interveio e conseguiu suspender a punição de Garrincha, pois ele era, na opinião deles, “um excelente atleta e uma pessoa extremamente disciplinada”. A partida terminou com a vitória do Brasil, que conquistou seu segundo título da Copa do Mundo.

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