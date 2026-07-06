“Apelido que mancha o Brasil”... Choque em El Ogoun traz à memória o “escândalo de Garrincha” na final da Copa do Mundo de 1962

O mundo do futebol continua em choque com a decisão da FIFA sobre o atacante americano Folarin Balogun, que lhe permitiu participar da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica, após a suspensão de sua expulsão na partida contra a Bósnia e Herzegovina.

A Federação Belga de Futebol anunciou, em comunicado divulgado no final da noite de ontem, que está analisando as medidas a serem tomadas e apresentou hoje um recurso contra a decisão.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, independentemente dos regulamentos, há um precedente muito semelhante. Isso ocorreu na Copa do Mundo de 1962, no Chile.

O brasileiro Garrincha foi expulso na partida da semifinal contra a seleção anfitriã por agredir Eladio Rojas. A partida terminou com uma vitória esmagadora do Brasil por 4 a 2.

Assim, o Brasil chegou à final inicialmente sem Pelé, que estava lesionado no início do torneio, e sem Garincha. Além disso, enfrentou a Tchecoslováquia, única seleção que empatou com o Brasil em 0 a 0 na fase de grupos.

A Confederação Brasileira de Futebol interveio e conseguiu suspender a punição de Garrincha, pois ele era, na opinião deles, “um excelente atleta e uma pessoa extremamente disciplinada”. A partida terminou com a vitória do Brasil, que conquistou seu segundo título da Copa do Mundo.