O confronto entre Paris Saint-Germain e Lens na Supercopa contou com a presença marcante do francês Zinedine Zidane, novo técnico da seleção da França, que fez questão de estar nas arquibancadas do estádio Bollaert-Delelis para acompanhar a partida entre as duas equipes na noite de domingo.

Segundo o site francês "Foot Mercato", Zidane compareceu ao estádio para acompanhar o duelo de perto, em seus primeiros passos para observar os principais nomes do futebol francês após assumir o comando da seleção, em meio à preparação da França para uma nova fase sob sua liderança.

A partida ganha uma importância especial para o Paris Saint-Germain, que busca continuar acumulando títulos após conquistar a Supercopa da Europa antes do início da temporada, tendo como objetivo adicionar a Supercopa à sua galeria e alcançar o décimo quinto título em sua história de participações na competição.

Por outro lado, o Lens entra no duelo com a ambição de arrancar o título do atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, enquanto a partida desperta interesse adicional com a presença de Zidane nas arquibancadas, por ele ser um dos maiores símbolos do futebol francês e o treinador que se prepara para comandar a seleção na próxima fase.

A presença de Zidane nas arquibancadas confere ao confronto entre Paris e Lens uma importância que vai além da disputa pelo título, já que a partida representa uma oportunidade para o novo treinador acompanhar alguns dos jogadores cotados para se juntar às fileiras da seleção francesa e avaliar seus desempenhos no início da temporada.

O aparecimento de Zidane nas arquibancadas ocorre após um período de sua chegada ao comando da seleção francesa, dando início, na prática, ao processo de observação de seus possíveis integrantes, enquanto se aguarda que os contornos de suas escolhas fiquem claros nos próximos compromissos.